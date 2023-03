Participantes de ‘La Descarga’ contaron que algo no anda bien y tienen miedo ¿por qué?

Recientemente, participantes de ‘La descarga’ demostraron que están muertos del susto, pero no por la competencia, sino por presencias paranormales en la casa estudio.

Caracol Televisión siempre se ha destacado por la creación de varios formatos que además de entretener a los colombianos, buscan nuevos talentos para la música, la imitación y hasta del modelaje.

En estos meses han estado presentando el reality, ‘La descarga’, formato que trajo de vuelta a varios concursantes de los proyectos ‘A otro Nivel’, ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Voz’, para elegir al mejor artista de todos los tiempos.

Allí vemos como jurados a Maía, Marbelle, Gussi y Santiago Cruz. Además, a Carlos Calero y Jessica Cediel como presentadores.

Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle se han metido en los hogares colombianos con este reality. - Foto: Caracol TV

Este proyecto mezcla las galas con una casa estudio en el que los participantes pasan sus días y preparan sus presentaciones, lugar que por estos días está atemorizando a muchos. Y es que dicha casa estudio donde tienen el campamento, ha dado para toda clase de situaciones en las que incluso las cámaras han logrado captar bochornosos momentos.

Pero lo que por estos días le está quitando el sueño a más de uno, son unas supuestas presencias extrañas que se han sentido en el estudio. Así lo relataron algunos de los concursantes, quienes no dudaron en hablar sobre su experiencia de lo que han sentido.

La confesión la hicieron mientras Christian Better y César Amaya estaban relatando experiencias paranormales, para que posteriormente algunos concursantes revelaran lo que han vivido dentro de la casa. Esto dejó a varios de sus compañeros muy sorprendidos y con mucho miedo, pues algunos no se esperaban vivir algo así.

Gusi acompañado de su equipo en "La Descarga" del Canal Caracol. - Foto: Caracol TV

Uno de los participantes confesó que al levantarse al baño a las tres de la mañana, siempre siente que hay alguien caminando detrás de el. Además, manifestó que desde pequeño tiene un don de sentir presencia y afirmó sentirlas en ese lugar.

“Yo sagradamente me levantó a orinar tipo 2 o 3 de la mañana todos los días, siempre siento que alguien camina detrás de mí”, contó Luis, a quienes sus compañeros le respondieron que esa era la hora de los muertos y quizá por eso experimentaba esas sensaciones.

“Lastimosamente, yo he tenido ese don desde que era pequeño y los he sentido acá”, dijo el participante.

“En una de las habitaciones me empezó dolor de cabeza y ganar de vomitar y me dijeron no, lo que pasa es que hay alguien detrás de ti y yo dije what?, era para este lado de los baños”, dijo otra de las integrantes del reality, Dareska.

Jessica Cediel no podía creer lo que estaba escuchando y al finalizar la conversación con ellos dijo que no sabía si era verdad o no, pero que lo cierto es que les daba terror, pero no lo que estaba pasando en la casa estudio sino cuando llegaba la nota de eliminación, “ahí si todos tiemblan, o no?”, sostuvo la bogotana.

Jessica Cediel se refirió a lo que está ocurriendo en "La Descarga". - Foto: Canal Caracol

Otra de las cosas por las que se ha hablado de ‘La descarga’ es porque desde hace unas semanas se filtraron en la red los supuestos nombres de los finalistas del reality, que serían uno por equipo, es decir, cuatro en total.

Así lo reveló el periodista de entretenimiento, Carlos Ochoa, quien manifestó que “Me llamaron a contarme que ya estarían los finalistas de este reality de Caracol... Supuestamente, la primera finalista sería la paisa Dareska, del equipo de Marbelle, cantante de música popular”, fueron las palabras con las que empezó a revelar la información.

El segundo finalista sería Breiner Gaster, ‘El tenor’, del grupo de Gusi y “Stefany Zabaleta sería la participante escogida por Santiago Cruz para llegar a la final”, según mencionó. El último finalista, el del equipo de Maía, sería Oropesa.