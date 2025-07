Pepe Aguilar destapó en SEMANA la identidad del compañero secreto que lo acompaña en sus conciertos

“La gente no sabe lo que este perrito significa, bueno, yo creo que sí se ve, pero es que lo queremos mi esposa y yo con el alma”, expresó el artista.

Aguilar no dudó en contar que su compañero también formará parte del próximo show que ofrecerá en Neiva, ciudad colombiana donde llegará en compañía de su equipo. Además, confesó la alegría que sintió al saber que estaría de regreso en Colombia, ya que en varias ocasiones ha compartido sus mayores admiradores.

“Voy a tomar aguardiente, lo tengo que decir, no en exceso, pero sí, y ojalá que tenga oportunidad de hacer unas buenas empanadas y ver con qué me atienden allá, porque la verdad todo lo que hacen en Colombia de comida me vuelve loco”.