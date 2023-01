Pipe Bueno le dio tremenda sorpresa a Marbelle en ‘La descarga’; la dejó conmovida

Una de las artistas colombianas que más atención se lleva en el mundo del entretenimiento es la vallecaucana y exponente del género del despecho, Marbelle. Esta mujer se ha caracterizado por opinar en temas que van más allá del ámbito de la música, como la política, y por eso genera un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Recientemente, el jueves 19 de enero, la intérprete de Collar de perlas finas estuvo de cumpleaños. En esta oportunidad, Maureen Belky Ramírez Cardona, como realmente se llama la cantante, cumplió 43 años y agradeció a todas las personas que la felicitaron por su nueva vuelta al Sol.

La popularidad de Marbelle se ha cosechado desde hace años y las plataformas de interacción lo confirman, pues la colombiana tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, y en Twitter también es una figura pública que influye por compartir sus puntos de vista.

La artista se ha mostrado como una firme opositora del Gobierno del Pacto Histórico. Instagram. - Foto: Instagram: @marbelle.oficial

Por otro lado, meses atrás, la mujer de la farándula nacional volvió a aparecer en las pantallas de televisión. Entre sus nuevos proyectos, Marbelle comenzó a hacer parte de los jurados y entrenadores del programa La descarga (canal Caracol), una competencia de talento musical.

Es importante rememorar que esta no es la primera vez que la vallecaucana se entromete en este tipo de propuestas de TV, puesto que por muchos años hizo parte de realities como Factor X (canal RCN).

Entonces, ahora es posible ver a la cantante en el horario estelar nocturno, siendo la coach de un grupo de músicos que aspiran a ganarse un puesto en el mundo de la interpretación y composición de melodías. Precisamente, en la transmisión de uno de los más recientes capítulos de La descarga, Marbelle apareció para guiar a ciertos artistas que corren el riesgo de salir de la competencia, pero tuvo que detener su trabajo para recibir una sorpresa que la dejó atónita.

El sentido gesto de Pipe Bueno

En las pantallas de televisión se pudo observar que a la intérprete de ‘Adicta al dolor’ le llegó una grata serenata, pero, en un principio, ella no entendió nada. Sin embargo, luego de unas cuantas notas musicales se escuchó que el mariachi principal era su colega Pipe Bueno, así que Ramírez se emocionó de inmediato.

La razón por la que el compañero sentimental de la influenciadora Luisa Fernanda W llegó hasta La descarga fue para dedicarle unas cuantas canciones a Marbelle por el motivo de su reciente cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi Marbelle”, dijo el caleño y la líder de la tecnocarrilera lo abrazó en el escenario.

Asimismo, Bueno dio otras palabras por el trabajo de su colega en la competencia musical: “Yo no sé cómo haces tú, porque, por mí, todos serían los elegidos de la semana... Mi Marbelle, mi amor, tú sabes que te quiero mucho. Venía a darte esta sorpresa, que cumplas muchos años más”.

La dupla de artistas tienen una canción llamada 'Pa todo el año'. YouTube. - Foto: YouTube: Marbelle

Por su parte, la artista vallecaucana atendió y respondió las palabras de Bueno: “Quiero decirte que me siento muy feliz de que seas uno de los referentes de los participantes. Gracias, papi”.

En la misma línea, le dijo a los concursantes de la citada propuesta televisiva: “Mis amores, no me los esperaba que todas estas caras estuvieran cantando mi cumpleaños hoy porque, la verdad, no pensé estar aquí, y estoy aquí por ustedes... No ha sido fácil, pero aquí estoy para poner el pecho”, expresó la exponente del género popular en Colombia.

Marbelle en el reality de 'La descarga'. Instagram. - Foto: Instagram

En YouTube se subió el fragmento que consigna el momento cuando Pipe Bueno le dio una serenata a Marbelle y algunos usuarios aprovecharon para también desearle buenos deseos por un año más de vida.

A continuación, el video de la sorpresa que recibió la experimentada artista: