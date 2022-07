Piqué no aceptaría millonaria ayuda de Shakira y complicaría la separación

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unas semanas a sus seguidores y confirmó que se está separando oficialmente de Gerard Piqué, con quien estuvo por más de 12 años.

Tras este anuncio, los principales medios españoles han revelado algunos detalles sobre la ruptura de la pareja. Incluso, se conoció recientemente que la repartición de sus bienes ya empezó.

Chisme No Like, reconocido programa de entretenimiento, también indicó que tuvo acceso al acuerdo formal presentado por los abogados de la colombiana al futbolista del Barcelona.

De acuerdo con el documento, la cantante cubriría todos los gastos que corresponden a la manutención de Sasha y Milán. Además, estaría dispuesta a ayudar a pagar el 20 % de una deuda que tiene el español, la cual sería de 2,5 millones de dólares.

La barranquillera, de igual manera, pagaría al menos cinco viajes, en primera clase, para que el deportista visite a los menores en su residencia de Miami, donde podría quedarse durante el tiempo que este desee.

No obstante, el paparazzi Jordi Martín aseguró que Piqué no aceptaría los términos de la artista cafetera y que no permitiría que sus hijos abandonen España. Incluso, señaló que sostuvieron hace unos días una reunión privada.

“Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa”, indicó el periodista en El Gordo y la Flaca.

Luego, añadió: “Se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería la estabilidad de los niños”.

Martín aprovechó el momento para explicar que las leyes en el país ibérico tienden a proteger la estabilidad de los pequeños, por lo que Shakira tendría varias dificultades para trasladarlos a Estados Unidos.

“Me aseguran que (Shakira) salió desbastada. También me dicen que planteó formalizar una última propuesta, ya que, según ella, dijo: ‘Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada’”, concluyó.

Cabe recordar que la barranquillera tendría listo un completo informe sobre todas las cosas extramatrimoniales que hizo el futbolista del Barcelona en los últimos meses.

Según El Economista, la defensa de Shakira presentaría el documento en caso de que no se llegue a una conciliación. El objetivo de los abogados es que la cantante se quede con la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó sobre Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el tonteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, precisó.

El rotativo español señaló finalmente que los abogados de la reconocida artista están trabajando en un acuerdo debido a que esta quiere trasladarse lo más pronto posible a Miami (Estados Unidos).