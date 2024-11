Polilla reveló en qué momento le hubiera afectado más la muerte de La Gorda Fabiola: “Yo no lo hubiera soportado, no estaría aquí”

Polilla habló de la muerte de La Gorda Fabiola con Laura Acuña

“Ahora entiendo cómo los abuelitos, cuando se muere uno de los dos, de la pareja, al poco tiempo se va el otro, porque yo siento que ahorita pues me pasó esto, tengo 52 años, y tengo a mi hijo, estoy laboralmente bien, pero yo me pongo a pensar que si a mí me pasa eso cuando ya esté uno pensionado 70-80 años, yo no lo hubiera soportado, yo creo que ya me hubiera ido”, dijo Polilla.