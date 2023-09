Miguel Polo Polo no se esconde y confesó qué congresistas le gustan: “Hay varios tapados”

Miguel Polo Polo se ha convertido en uno de los congresistas más controvertidos del último tiempo, y ha dado mucho de qué hablar en las diferentes redes sociales. Incluso, hace poco estuvo como invitado en el programa de Eva Rey, donde reveló algunos detalles de su vida personal.

La española no desaprovechó la oportunidad para picarle la lengua al representante a la Cámara, y le lanzó una contundente pregunta sobre su orientación sexual, pues en las diferentes redes sociales se había especulado que era homosexual.

Miguel Polo Polo se confesó con Eva Rey | Foto: Instagram: @des_coneva

Frente a esta sorpresiva interrogante, el sucreño no tuvo ningún tipo de problema en responderla y aseguró que él ama la esencia de las personas, sin importar su género. Además, confesó que ha tenido intimidad con algunos hombres.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Claro que he estado con otros hombres, pero primero estuve con chicas, obviamente, por supuesto. Yo no soy morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí”, manifestó Polo Polo.

El congresista, de igual manera, abrió recientemente su corazón en una entrevista exclusiva con SEMANA y contó cómo se dio cuenta que le gustaban ambos sexos, algo que nunca ha escondido y negado.

Además, el representante a la Cámara aprovechó el diálogo con este medio para contar que ningún congresista le parece atractivo, mientras que afirmó que hay varias legisladoras bonitas. Asimismo, señaló que en el Congreso hay muchos tapados.

Miguel Polo Polo habló de su relaciones sentimentales | Foto: Instagram: @des_coneva

El congresista afirmó que a los 14 años se dio cuenta que era bisexual | Foto: Instagram: Miguel Polo Polo

“La verdad, nunca lo he ocultado. Siempre me atrajeron tanto físicamente como la personalidad. Como desde los 10 años, empecé a notar ciertas cosas en las chicas y los chicos. No le presté mucha atención, pero como a los 14 me di cuenta de que me gustaban los dos géneros”, expresó inicialmente.

Miguel Polo Polo recalco finalmente en SEMANA que nunca ha tenido novio, pese a que ha intimado con algunos hombres. El congresista reveló que no se le dan mucho las relaciones sentimentales.

“No me veo en una relación con un hombre. Con las mujeres he tenido muy pocas relaciones sentimentales. No se me da mucho lo de enamorarme. Son muy pocas las veces que he estado enamorado”, concluyó.

Miguel Polo Polo aseguró que en el Congreso no hay ningún hombre atractivo | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

¿Quién es la novia de Polo Polo?

La joven con la que sale actualmente el sucreño es Valeria Cuenca, quien es oriunda de la ciudad de Neiva (Huila) y estudió negocios internacionales. Además, estaría involucrada en el mundo del modelaje colombiano.

Valeria Cuenca es la novia de Polo Polo | Foto: Redes sociales

El congresista ha desatado todo tipo de comentarios tras revelar su relación sentimental. | Foto: Twitter: @MiguelPoloP