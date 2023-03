¿Por qué la ‘Sesión 53’ de Shakira y Bizarrap desapareció de Spotify?

El pasado 11 de enero la industria musical se revolucionó con el tema lanzado entre Shakira y el productor argentino Bizarrap llamado Music Sessions #53. Esta canción se convirtió en un éxito mundial en muy pocas horas y llegó a ocupar los primeros lugares de plataformas como YouTube y Spotify.

En solo 24 horas, tanto en Spotify, con más de 14 millones de escuchas, como en YouTube, con más de 52 millones de vistas, se convirtió en la canción en español más escuchada de la historia en un solo día, tal como lo anunció el comunicado conjunto difundido por oficina de prensa de la colombiana y el productor argentino.

La letra del sencillo rápidamente se volvió viral, puesto que lanzaba fuertes pullas a Gerard Piqué, expareja de la colombiana, y a su nueva novia, Clara Chía. Cabe recordar que la relación de ellos empezó en medio de rumores de una infidelidad del exfutbolista hacia la barranquillera y luego ella misma se encargó de mostrar lo sucedido a través de varios lanzamientos musicales como Te felicito y Monotonía.

Cuando Music Sessions #53 fue compartida a nivel mundial, muchos asociaron varias frases que la cantante incluyó con Piqué y su pareja, frases como: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”; “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”; “yo valgo por dos de 22″; “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, entre otras, daban pistas que todo estaba dirigido a ellos.

Pero esto no fue lo que más llamó la atención, sino el alcance que tuvo en general la composición. “Entre los hitos de esta canción se destacan el de mejor alcance y mayor cantidad de visitas en una hora con 3,6 millones de reproducciones; ser el Music Session con más reproducciones en menos de 24 horas, lo que convirtió a la canción en el quinto mejor debut en la historia de Spotify”, agregaba el comunicado.

Pero este 9 de marzo muchos de los seguidores de los artistas se encontraron con una gran sorpresa cuando quisieron ir a la plataforma musical para escuchar nuevamente la canción y es que esta ya no aparecía disponible.

Aunque las especulaciones de algunos problemas que habrían tenido Shakira y Bizarrap por su canción empezaron a rondar por las redes sociales, poco tiempo después el éxito volvió a estar activo en Spotify y actualmente se puede escuchar como se hacía habitualmente.

Ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto ni la plataforma tampoco, aunque algunos medios reseñaron lo que en algún momento Spotify respondió a un seguidor puesto que esto ya había sucedido antes.

“Si el artista está haciendo algún cambio en las canciones, como actualizar la portada o un archivo de audio de una versión superior, o hacer cualquier cambio en esa pista, quitarán la canción y, una vez que se complete la actualización, la volverán a subir a Spotify y luego estará disponible para escucharla de nuevo. Espero que esto aclare las cosas”, fue lo que se conoció en ese entonces.

Cabe recordar que Shakira reaccionó ante la acogida que tuvo su canción y dijo a través de sus redes sociales que a pesar de lo que estaba viviendo, el reconocimiento que tenía su trabajo la hacía feliz. “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes”, inició diciendo.

“Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, sostuvo Shakira.