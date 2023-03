Shakira tiene una manía cada vez que va a un restaurante: “es una tontería”

Shakira conquistó a millones de personas con su reciente temporada de estrenos musicales, los cuales formaron parte de un proceso personal que atravesó tras su ruptura con el exfutbolista catalán, Gerard Piqué. La barranquillera logró lanzar cuatro temas —'Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Mussic Sessions #53′ y ‘TQG’— cargados de tusa, desamor, empoderamiento y fortaleza, los cuales hicieron que más de uno se sintiera identificado con la letra.

En medio de estos lanzamientos artísticos, la atención de los curiosos, los fanáticos y los medios internacionales se ubicó en las frases que estaban incluidas en la producción y resultado final. Muchos se percataron de las indirectas y pullas que tiró la colombiana no solo en contra de su expareja y su nueva novia, Clara Chía Marti, sino también dedicado a algunos de sus familiares como sus exsuegros Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

Es así como recientemente se conoció un curioso detalle de la barranquillera, de la misma boca de uno de los amigos íntimos del exfutbolista, en declaraciones entregadas en medio de una entrevista para el programa nocturno de los domingos TVE-Catalunya, dirigida por Oriol Nolis, tal como lo registró el diario El Nacional de Cataluña.

Jordi Basté ha revelado la manía que descubrió cuando coincidió “quizás tres o cuatro veces” con Shakira en un restaurante: “Una cosa que me di cuenta, una tontería... ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos, quizá tres o cuatro veces”.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 22: Singer Shakira speaks during a press conference following the Meeting Of The Minds: Investing In Early Childhood Development As The Foundation For Sustainable Development Meeting at United Nations on September 22, 2015 in New York City. (Photo by J. Countess/Getty Images) - Foto: Getty Images

Asimismo, señaló que no sería la única manía que tiene la cantante barranquillera, pues en las últimas semanas se ha hablado sobre el gusto de Shakira por andar descalza siempre que tiene ocasión para hacerlo. No obstante, aunque no lo hace en lugares públicos, en innumerables ocasiones, lo ha hecho sobre el escenario.

Por ejemplo, para la colombiana es un hábito andar descalza en casa, provocando que terminara con los pies sucios y negros, algo que supuestamente molestaba mucho a Gerard Piqué, según informó la prensa catalana.

“Me recuerda a mis orígenes, de donde vengo. Barranquilla es una ciudad de la cosa Atlántica de Colombia, mi país. Es el Caribe puro y duro y ahí andamos descalzos. O al menos yo sí lo hacía”, manifestó en su momento Shakira.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Revelan cómo se verá Shakira a los 60 años, según inteligencia artificial

Mientras que en 2022 se le veía a Shakira completamente destrozada por la traición que había sentido al ver a su pareja con otra mujer, este 2023 se ha levantado con más fuerza que nunca.

Por otra parte, el exfutbolista del Barcelona F. C. estaría disfrutando de una etapa de “volver a vivir los 20″ por la ‘mieles del amor’ con la relación que lleva con su nueva novia, la joven de 23 años Clara Chía Marti.

Ahora, la tendencia que ha desatado la IA (inteligencia artificial) llegó a ‘salpicar’ a Shakira. Se trata de la apariencia que tendría la colombiana en unos 15 años, aproximadamente, lo que no parece ser un problema para ella, quien con el paso del tiempo luce sensual.

Así lucirá Shakira con 60 años. - Foto: Foto tomada de FaceApp

De acuerdo con Voces Críticas, la IA percibe, comprende, actúa y aprende con similares niveles de inteligencia que un humano, por lo que procesa grandes cantidades de datos, analiza patrones y devuelve información muy parecida a la realidad.

Un ejemplo de ello lo hizo una aplicación encargada de ‘cambiar’ el rostro según el objetivo que quiera la persona, más joven o más viejo, de otro género o como un dibujo. La barranquillera fue sometida a que su rostro cambiara para ver su vejez, exactamente cuando llegue a los 60 años de edad.

Aunque el cambio evidentemente no es tan notorio, dicen algunos según se ve en el resultado, que a pesar de los años, Shakira seguirá ‘conservándose’ y llevando la belleza que la ha caracterizado.