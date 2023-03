La respuesta de Shakira ante la incómoda pregunta: ¿Piqué quiso volver con ella?

Más allá de la ventaja comercial y económica que Shakira está teniendo sobre su ruptura sentimental con Gerard Piqué, la artista está teniendo un 2023 lleno de éxito y de cambios. Por lo menos se le ve con una postura diferente a la del año pasado.

En ese mismo senltdo, mientras que en 2022 se le veía completamente destrozada por la traición que había sentido al ver a su pareja con otra mujer, este 2023 se ha levantado con más fuerza que nunca. Negada a hablar con los medios de comunicación sobre los aspectos más sensacionalistas de esta ruptura, la artista ha querido contar lo que la ruptura le dejó en la letra del póker de canciones.

¿Gerard Piqué le haría pedido a Shakira que volvieran? - Foto: Getty Images

Ahora bien, si hay algo que se ha analizado con lupa en estos últimos temas musicales de la colombiana es la letra. Las indirectas son muy directas y no cabe duda que su expareja es el protagonista de los dardos que lanza. Y no solo él, también Clara Chía, la nueva pareja del futbolista. Eso sí, hay algunos mensajes que caen en la ambigüedad y cada fan ha hecho una interpretación distinta.

¿Piqué intentó o no volver con ella después del escándalo? Es una duda que de momento no ha sido resuelta. En sus letras se puede intuir que Piqué quiso volver con Shakira después de la traición con Clara, pero no sabemos ni en qué momento ni cómo ni qué palabras utilizó para intentar recuperar el amor perdido.

Frente a la anterior incógnita, la agencia de noticias Europa Press tuvo acceso a la barranquillera y le preguntó en exclusiva si es cierto que Piqué intentara retomar la relación después de la ruptura y toda la posterior polémica. Haciendo gala de su discreción, Shakira optó por el silencio ante la pregunta hecha cuando salía de su casa.

A pesar de las cuatro canciones que ha creado y los dardos que le ha enviado a Piqué, que han tenido una repercusión mundial, Shakira sigue jugando a esa ambigüedad que, precisamente, le reporta posteriormente todo ese seguimiento y repercusión en sus trabajos.

Por tanto, podemos decir que, de momento, no sabemos si el futbolista quiso retomar, recuperar o salvar su amor, pero quién sabe... quizás en otra canción la colombiana dé todo lujo de detalles.

Shakira ha sacado provecho de su ruptura. - Foto: afp

La advertencia de Piqué a Shakira; está enfadado y no quiere que su familia se siga viendo afectada

Shakira conquistó a millones de personas con su reciente temporada de estrenos musicales, los cuales hicieron parte de un proceso personal que atravesó tras su ruptura con el exfutbolista catalán Gerard Piqué. La barranquillera logró lanzar cuatro temas –Te felicito, Monotonía, Mussic Sessions #53 y TQG– cargados de tusa, desamor, empoderamiento y fortaleza, los cuales hicieron que más de uno se sintiera identificado con la letra.

En medio de estos lanzamientos artísticos, la atención de los curiosos, los fanáticos y los medios internacionales se ubicó en las frases que estaban incluidas en la producción y resultado final. Muchos se percataron de las indirectas y pullas que tiró la colombiana no solo en contra de su expareja y su nueva novia, Clara Chía Marti, sino también dedicado a algunos de sus familiares como sus exsuegros Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

A esto se le suma la reciente entrevista, donde abrió por completo su corazón y allí dijo que todo esto le había dolido y que aunque muchos pensaran que le estaba haciendo daño a sus hijos con las letras de sus temas musicales, ellos habían influido en cada una de estas.

Shakira y Piqué. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira y Getty Images.

Pues bien, al parecer a quienes no les ha caído del todo bien los éxitos musicales de la barranquillera es al entorno de Gerard Piqué y Clara Chía, puesto que se rumora que la pareja ha tenido problemas por varias frases de las canciones y estarían a punto de cancelar su boda, pues se había rumorado hace unos meses que darían el siguiente paso.

Adicionalmente, según declaraciones dadas por el colaborador Saúl Ortiz, en entrevista para el programa español Fiesta, el futbolista se encontraría enfadado con lo mediático que se volvió su separación, además de cómo esto le ha afectado a su familia y entorno más cercano.

De igual manera, dio a conocer que Piqué no dejará pasar por alto el que se vuelva a utilizar a su familia para intentar generar más odio o enfrentamientos con la prensa española y los medios internacionales; su intención es proteger a su familia y no está dispuesto a seguir ‘el juego’ de la colombiana, según aseguró Saúl.

*Con información de Europa Press.