Presentador destapó situación que vivió con Amparo Grisales; expuso incómoda experiencia: “Pensé que era un personaje”

“ A Amparo Grisales no la van a sacar de Yo me llamo ni mucho menos de Caracol. Su diva de Colombia es así. Eso que ven en pantalla de ella: grosera, prepotente, hablándole feo a los participantes, al equipo de trabajo y hasta los que están de jurado con ella, es su realidad. Eso no es un personaje, ella es así”, dijo.

Sin embargo, el periodista, que trabajaba en Acá entre nos , del Canal 1 en 2019, reveló que el día que conoció a la Diva no fue lo que pensaba, pues se percató de la personalidad y actitud que llevaba para realizar un formato de fin de año. El comunicador puntualizó que la artista estaba molesta e incómoda, pues nadie la recibió personalmente y no se quiso dejar maquillar por la profesional del canal.

“El día que la conocí dije: wow, voy a conocer a Amparo Grisales. Y con la primera palabra que pronunció, se me cayó, no ‘del pedestal en el que la tenía’, porque nunca la tuve en un pedestal, pero sí pensé que era un personaje de televisión y en la realidad, en la vida cotidiana, era otra, pero no. Ella es así. Cosa muy diferente a la de su hermana, Patricia creo que se llama… totalmente diferente, esa señora sí es un amor”, aseguró, ya que la jurado de Yo me llamo estaba con su hermana, Patricia Grisales.