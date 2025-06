Presentadora de RCN le cantó la tabla a Marlon Solórzano; no ocultó su enojo y lo regañó en vivo

“El contenido de Altafulla es el único contenido en las noches con Karina y no es que esté ardido porque la verdad, Karina no es el tipo de mujer para mi vida”, mencionó, recordando que, en primera instancia, fue él quien tuvo una relación amorosa con la modelo y creadora de contenido.

Presentadora del programa calló a Marlon Solórzano e hizo importante reflexión

“Marlon, un mensaje para ti y para todos, me da vergüenza contigo, pero esto es un espacio en el que nos vamos a tratar bien, un espacio en el que nos vamos a respetar. Una palabra como ‘lambón’ o cualquier otra, no incita respeto a los demás. Estamos en un panorama a nivel global y a nivel Colombia, bastante complicado”, afirmó.

“Discúlpame que te hable así, pero es que siento que debo hacerlo en nombre de muchas personas que nos sentimos identificadas y que no queremos más este tipo de manifestaciones”.

“Aquí está claro que Marlon no supera a Karina”; “Ay no, Marlon, qué vergüenza, todavía se nota que estás bien ardido”; “Marlon no se cansa de pasar pena”; “Está haciendo el oso, como siempre”; “Marlon, tú siempre la embarras, qué pena”; “Felicito a esa señora periodista, ya era hora de que le dijeran que todo lo que estaba diciendo estaba mal” y “Eso fue lo que le hizo falta a ‘El Jefe’”, fueron algunas de las palabras que más llamaron la atención.