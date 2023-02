Presentadora estuvo a punto de tomar fuerte decisión luego de dar a luz

- Foto: getty Images / Image taken by Mayte Torres

Ser mamá es una de las decisiones más importantes pero también difíciles que toman muchas mujeres. Sin embargo, en varias ocasiones hay quienes creen que es un proceso sencillo, fácil, lleno de amor y que todo es color de rosa.

La realidad es que traer al mundo a un hijo es una labor para las más valientes porque parir, sobrellevar el posparto y luego criar a una persona es una responsabilidad que sólo quienes la han vivido saben qué representa.

Bebé recién nacido. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Es claro que un embarazo es una etapa hasta peligrosa considerando todas las posibles enfermedades e inconvenientes de salud que puede llegar a padecer una mujer en ese estado. Pero por supuesto después de eso no es inmediato el “volver a la normalidad”.

Aunque no ocurre en todos los casos, hay algo llamado depresión posparto que sufren algunas mujeres luego de dar a luz y es un momento en el que incluso varias llegan a detestar a sus hijos y por supuesto odian su vida.

De acuerdo con Medline las causas exactas de la depresión posparto se desconocen, pero algunas de las razones por las que se puede llegar a desarrollar es debido al gran desbalance que tienen las mujeres durante y después del embarazo.

Precisamente eso fue lo que le ocurrió a la reconocida actriz y exreina del Carnaval de Barranquilla, Daniella Donado, que en diciembre tuvo a su tercer hijo en medio del miedo a padecer este trastorno, ya que en su segundo embarazo lo desarrolló.

Daniella Donado ya tuvo a su tercer hijo. - Foto: Tomada de Instagram @danidonado

Tal como contó en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ del Canal 1, cuando tuvo a su segundo hijo hace ya varios años se dejó llevar al extremo debido a una indicación que le dieron los médicos sobre guardar reposo durante 40 días, por lo que ella decidió no salir a ninguna parte en ese periodo de tiempo.

Lo grave empezó a ocurrir tras varios días encerrada, pues aunque amaba a su hijo se empezó a sentir incompleta, inconforme con su vida, con su cuerpo, con todo lo que estaba pasando ya que el mundo siguió adelante, todos se divertían y salían y a ella fue como si la vida se le hubiera acabado.

La barranquillera comparte historias sobre como avanza su proceso de maternidad luego de dar a luz a su tercer hijo. - Foto: Captura Instagram oficial @danidonado

En medio de esa sensación de odiar su vida y los cambios en su cuerpo por el embarazo empezó a tener pensamientos drásticos como de imaginarse la posibilidad de saltar desde su balcón para saber “qué se sentiría”. Por lo anterior, tuvo que ponerle mallas a las ventanas para evitar lanzarse y quitarse la vida.

Justamente por eso, en este tercer embarazo que fue bastante sorpresivo porque no lo planeó, dice que “tenía mucho miedo de este posparto porque no me gustó para nada cómo me sentí en el embarazo pasado”.

No obstante, declaró que por su antecedente “mi ginecóloga lo primero que me dijo fue que saliera cuando lo sintiera necesario. Creo que a eso se debe que este proceso ha sido tan diferente y tan bacano”.

En ese sentido, dice que ahora que lleva un mes de posparto no se ha encerrado ni ha dejado que se le pase por la mente que su vida se acabó por tener un bebé. Cuando se siente abrumada sale de su casa, da una vuelta, come algo rico y regresa con la mente despejada.

Además, en medio del diálogo aconsejó a todas las mujeres que sean mamás o vayan a ser mamás que no se dejen acomplejar, que no crean en lo que ven en redes sociales pues muchas mujeres se muestran con el cuerpo perfecto pero no es real porque la maternidad cambia el cuerpo de las mujeres, pero eso no es razón para dejar de sentirse valiosa.