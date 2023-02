Carolina Cruz reveló cómo logró recuperar su figura luego de su segundo embarazo

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas en el país con una trayectoria de años en la televisión colombiana. No solo por su rol conduciendo diversos programas del entretenimiento nacional, sino también se ha destacado como modelo y reina de belleza.

La empresaria caleña, de 43 años, ha pasado por varias situaciones, entre las que se incluyen su separación con el actor Lincoln Palomeque y también las críticas que recibe de manera frecuente en las redes sociales por temas como su trabajo, sus hijos y hasta su aspecto físico. Pero Carolina no se ha quedado callada y revela varios secretos de su vida privada.

Carolina comparte con su ex y sus amigos sin ningún reparo. Foto: Instagram @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, Cruz comparte de manera frecuente con sus fanáticos y aunque ha dicho ser muy reservada con temas como el de sus relaciones sentimentales, lo cierto es que la presentadora también deja al descubierto varias situaciones.

Fue así como hace poco Carolina compartió la dinámica de la caja de preguntas, y allí los fanáticos la cuestionaron sobre su cuerpo. A la también empresaria la interrogaron respecto a cómo se veía cuando estaba embarazada y de cómo logró bajar todo ese peso.

La respuesta de Carolina fue contundente y lo hizo con una reciente fotografía de su escultural cuerpo en la playa: “El secreto es la disciplina”. Esto es posible verlo en las redes sociales, pues Carolina se ve allí de manera frecuente con varias rutinas de ejercicio que hace desde su casa.

A Cruz también le preguntaron si tiene implantes en los glúteos y en los pechos. La presentadora negó que tuviera algo en su retaguardia: “Es herencia de mi mamá”, pero aseguró que sí tiene en los senos y que no piensa retirarlos por el momento.

El ‘grave error’ que confesó Carolina Cruz por ser tan empoderada; admitió que es su defecto

Este martes, de igual manera, estuvieron como invitadas en el set de Día a día Mari Manotas y Yeimy Paola Vargas, que al igual que la vallecaucana se separaron recientemente de sus respectivas parejas sentimentales.

Adicionalmente, la modelo no dejó pasar por alto la visita de estas dos grandes personalidades de la farándula nacional para hablar del miedo que le tienen muchos hombres a las mujeres exitosas. Asimismo, contó un error que ha cometido en su vida en repetidas oportunidades.

La presentadora tuvo como invitado a su gran amigo, donde conversaron sobre distintos temas. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Lo digo por experiencia propia. Cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos, y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error”, manifestó inicialmente Cruz.

La presentadora de Caracol Televisión puntualizó que las mujeres empoderadas no deben impedir que los hombres sean detallistas y caballerosos, ya que para ella no está mal tener el apoyo incondicional de otra persona.

“No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre. No hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que te quiere invitar a comer. Eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta”, agregó.

Carolina Cruz en el set de Día a Día - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Luego, sentenció: “Lo digo por experiencia propia. Yo soy pasada y es un gran defecto, porque digo: ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tienen por qué cargar como mujer”.

La empresaria vallecaucana recalcó finalmente en el matutino que no está mal dejarse consentir de la pareja y animó a las mujeres a que, por más autosuficientes que sean, permitan que los hombres sean atentos con ellas.

Cabe recordar que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso durante el 2022 después de más de 10 años.