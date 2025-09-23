Presentadores de ‘Día a Día’ enviaron mensaje a Claudia Lozano en medio de su complicado estado de salud

Hace algunos días, Claudia Lozano, una de las presentadoras más reconocidas de Noticias Caracol reveló que ha estado atravesando un preocupante estado de salud, el cual la mantenido alejada de las pantallas, pues debe permanecer en reposo con el fin de recuperarse en el menor tiempo posible.

El nombre de la comunicadora social y periodista se volvió tendencia en redes sociales, pues tuvo que pasar la Unidad de Cuidados Intensivos tras haber sido operada de emergencia.

Claudia Lozano estaría atravesando un grave tema de salud. | Foto: Instagram @claudialozanooficial

“Claudia es nuestra diosa de ébano, un símbolo de la belleza afrocolombiana y una mujer luchadora. Estamos multiplicando bendiciones para ella y acompañándola, así sea a la distancia. Sabemos que saldrá adelante”, dijo Ariel Osorio en La Corona TV, programa de entretenimiento en el que se habló del caso.

El presentador explicó que tras sentir un fuerte dolor, Claudia fue intervenida quirúrgicamente en el área abdominal, procedimiento que se extendió a un total de siete horas y tuvo que permanecer bajo vigilancia de los profesionales de la salud, debido a su pronóstico reservado.

Por otro lado, se dieron a conocer detalles de lo que sería el estado de salud de la mujer:

“Está con su familia y avanza de manera positiva. Afortunadamente, no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar. Estuvo a un pelo de una tragedia”.

Claudia Lozano es presentadora en el canal Caracol. | Foto: Instagram: @Claudialozanooficial

Presentadores del Canal Caracol enviaron mensaje a su colega

Posteriormente, sus compañeros del Canal Caracol, específicamente del programa matutino Día a Día, se pronunciaron frente a las cámaras y enviaron amorosas palabras para la mujer que se encuentra atravesando una fuerte situación.

“Te queremos ver muy pronto aquí, sigue recuperándote. De la mano de Dios te mandamos todo el ánimo, seguramente nos está viendo en el hospital con su familia. Ánimo, ya arranca la semana con toda la fuerza”, expresaron.

Por otro lado, sus seguidores se han manifestado por medio de los comentarios de sus fotografías, dejándole mensajes de buenos deseos y esperando que tenga una buena recomendación.