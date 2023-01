Príncipe Harry armó tremendo lío diplomático al revelar en su libro que mató talibanes en Afganistán

En el libro escribió que cuando estaba en el campo de batalla en Afganistán, combatiendo talibanes, dio de baja a 25. Dijo que no pensaba en los muertos como personas, sino en “piezas de ajedrez” que había sacado del tablero.

El régimen iraní usó este martes la confesión del príncipe Harry, en su reciente autobiografía Spare (En la sombra), de que mató a 25 talibanes en Afganistán para cuestionar a Gran Bretaña en medio de la creciente disputa por la ejecución de un ciudadano con doble nacionalidad británico-iraní.

Se trata del exviceministro de defensa iraní Alireza Akbari, quien fue acusado de espionaje por parte de Teherán, por lo que fue ejecutado la semana pasada a pesar de los intentos del Ministerio de Relaciones Exteriores británico por liberarlo.

Tory Iain Duncan Smith, político británico del Partido Conservador y que ha sido miembro del Parlamento desde 1992, reprendió a Irán, al que calificó como un régimen “maníaco, brutal, violento y peligroso”.

Pero Irán respondió diciendo que, después de conocerse las revelaciones del hijo menor del rey Carlos III, este país “no estaba en posición de predicar”.

Para Duncan Smith las críticas, sin embargo, no están solo dirigidas a Irán. “Creo que fue un error personal de Harry, y creo que debería haber sido borrado del libro por buenas razones personales. Pero, también como ciudadano británico y como miembro de la familia constitucional, que es jefa constitucional del gobierno del Reino Unido, espero que reflexione sobre eso”, aseguró a los medios.

“Que no vuelva a hacer algo similar. No es útil”, agregó Duncan Smith, quien enfatizó que “Irán criticándonos por motivos de derechos humanos sería una broma si no fuera por el hecho de que son maníacos, brutales, violentos y peligrosos”.

El portavoz oficial del primer ministro también intervino y acusó a Irán de una ejecución “bárbara” e ilegítima de un ciudadano británico conjunto. “No nos dejaremos llevar por la confusión de lo que son dos cuestiones separadas. Nadie debería tener ninguna duda de que la ejecución de Alireza Akbari fue un acto bárbaro y políticamente motivado sin legitimidad”, dijo.

“Las comparaciones entre eso y los hombres y mujeres en servicio que llevan a cabo acciones legítimas serían completamente falsas”, abundó el funcionario. Mientras tanto, el exsecretario de Relaciones Exteriores, sir Malcolm Rifkind, expresó que la comparación era “absurda”.

“No pienso en ellos como personas”

En su reveladora y explosiva autobiografía Spare, el príncipe Harry dedica varias páginas a contar parte de su experiencia como integrante del Ejército británico, donde era conocido como capitán Gales.

Esta es la primera vez que Harry, de 38 años, habla sobre la cantidad de insurgentes que mató personalmente durante su estadía en Afganistán, donde estuvo destinado tanto en 2007 como en 2012. (Foto de Victoria Jones - Pool / Getty Images) - Foto: Getty Images

En el libro escribió que cuando estaba en el campo de batalla en Afganistán, combatiendo talibanes, dio de baja a 25 de ellos, pero que no pensaba en los muertos como personas, sino en “piezas de ajedrez” que había sacado del tablero.

Harry, que durante su segunda visita a ese país voló un helicóptero de ataque Apache, sostuvo, sin embargo, que no es un hecho que lo llenara de satisfacción, pero tampoco lo “avergonzaba”.

El príncipe dijo que voló en seis misiones que resultaron en “quitar vidas humanas” en su autobiografía filtrada por medios como Daily Mail.

Si bien muchos soldados no saben cuántos enemigos han matado en combate, el duque detalló que “en la era de los apaches y las computadoras portátiles” pudo decir ‘con exactitud’ la cantidad de insurgentes que mató.

Harry fue enviado por primera vez a la provincia de Helmand como controlador aéreo avanzado en 2007, pero su primer período de servicio se vio interrumpido cuando una revista australiana rompió un embargo de medios por error.

Sin embargo, regresó en 2012 con el Ministerio de Defensa publicitando su segundo despliegue en el entendimiento que los medios le permitirían continuar con el trabajo que tenía entre manos.

Después de aprender a pilotar helicópteros Apache, Harry fue enviado a Camp Bastion en el sur de Afganistán en 2012, donde permaneció durante 20 semanas.

Durante su gira de 2012, Harry ayudó a brindar apoyo en helicóptero a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y las fuerzas afganas que operan en toda la provincia de Helmand.