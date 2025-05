¿Quería que lo eliminaran? Lorena Altamirano, novia del Flaco Solórzano, lanzó contundente mensaje por eliminación del actor

Carla Giraldo no se quedó callada, lanzó dardo en ‘La casa de los famosos’ y sembró dudas: “Entre amigos se han tocado”

Lorena Altamirano, novia del Flaco Solórzano, reaccionó en vivo a su eliminación en La casa de los famosos Colombia

“Estaba tomándome unos minutos para hablarles, la verdad si me dio durito aunque en muchos momentos yo deseaba que Fer saliera , en esta oportunidad si quería que siguiera en el juego, sentía que merecía estar en la final”, añadió.

La reacción de Lorena causó oleadas de comentarios en las redes sociales en donde muchos seguidores hicieron referencia a que Fernando hizo un gran trabajo en el programa y sobre todo recalcaron que el actor no merecía salir.

“¿Por qué Fernando y no Altafulla?“; ”Emiro debió salir, el flaco merecía estar en la final"; “No es justo que se vayan las personas que han luchado cuatro meses y se quedan dos que apenas llevan unos meses”; “Él jamás debió salir, era Altafulla”; “Ya no escucharé más ‘Lorenaaa, las chanclas’. Ya no tendremos ‘Cuidadito Melissa’”, fueron algunos de los comentarios.