“Pude no haber nacido”: Carla Giraldo habló sobre su adopción y otros detalles de su vida

En una entrevista en Instagram con el presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira, la actriz Carla Giraldo reveló algunos detalles sobre su vida personal y profundizó un poco más en su adopción.

Para nadie es un secreto que la ganadora de la más reciente edición del reality MasterChef Colombia, es adoptada y que sus padres biológicos nunca han aparecido en el radar de Giraldo.

En esta entrevista, contó que fue dada en adopción apenas una hora después de haber nacido y que es todo lo que sabe sobre ese día de su nacimiento, pero que tampoco es un tema en el que ella quisiera ahondar.

“Tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis papás siempre fueron muy honestos. Nunca en mi vida tuve personas crueles. Nunca tuve momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada de haber encontrado una familia y ese calor de hogar”, dijo.

En cuanto a sus padres biológicos y a la mujer que la dio a luz, afirmó que le está agradecida porque al fin de cuentas quiso tenerla, “porque pude no haber nacido”, aseguró.

También añadió que es algo con lo que se ha acostumbrado a vivir y a manejar el tema del abandono, que ha estado presente en su vida en varias oportunidades. “Yo aprendí a punta de abandonos. Ese fue mi primer abandono, después me voy de mi casa y después voy de lado a lado”, dijo.

Esta historia de su vida ha sido una de las más comentadas, pero también ha servido para que ella se forme como mujer, como profesional y le ha servido para crecer y asumir también su rol de madre.

En cuanto a la pregunta del presentador sobre si le interesaría o le ha interesado en algún punto de su vida conocer a sus padres biológicos, aseguró que a pesar de que en algún momento lo quiso, ahora mismo no le interesa.

“Digamos que hay cosas que quiero investigar de mi vida, pero más allá de por qué o qué pasó. Te mentiría si te digo que ha estado en mis planes buscarla (a su mamá) o saber. Cuando tengo este tipo de conversaciones se me prende el bombillo, pero luego cuelgo y se me olvida”, afirmó.

Igualmente, añadió que nunca ha sido contactada por sus padres biológicos, a pesar de convertirse en una celebridad colombiana y se separó también de sus padres adoptivos, con los que afirmó no tener contacto ahora.

Contó algunos detalles de su vida antes de emanciparse y afirmó sentirse un poco utilizada y explotada por su trabajo y las responsabilidades que no le permitían “tener vida” y por eso también quiso dejar atrás esa vida junto a sus padres.

“Lo hice por mí, creo que uno debe buscar su felicidad sin pasar por encima de nadie, pero tampoco sin dejar que pasen por encima de ti”, explicó.

También aseguró que la relación con sus padres la comparaba con un noviazgo, donde si bien hubo mucho amor, ambas partes se distanciaron y el hilo que las unió se rompió, entonces sintió que ese vínculo se dañó y ella se desacostumbró a ello.

Si bien su relación siempre fue de amor, la necesidad de ellos de mantenerla trabajando y atada a ellos fue lo que hizo que realmente se separarán hasta romperse del todo.

Finalmente, ante la pregunta de Alvira sobre qué fue lo que más le dolió de esa separación con sus padres adoptivos, respondió: “Siento que me hirió ese importaculismo, ese desprendimiento fue fácil, ese ‘si se va pues no me importa’, eso fue lo que más me rompió”, dijo al respecto.