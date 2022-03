Las fotos de Carla Giraldo cuando joven que despertaron elogios de Jorge Raush

Sin duda, por mucho tiempo e incluso actualmente, Carla Giraldo ha sido una de las mujeres más queridas por su público, gracias a su belleza e innegable sensualidad.

A través de su perfil oficial de Instagram, la actriz decidió publicar un carrusel de fotos cuando era adolescente y tenía un look totalmente diferente al de ahora.

Las fotografías están en primer plano y en cada una se ve la personalidad de Giraldo, pícara, sonriente y sexy. Acompañada de las imágenes y a modo de recuerdo, escribió la siguiente frase: “Adolescente ….Foto 1 /2/3 Cual es tu favorita?”

Tras la publicación, varios de sus seguidores famosos y no famosos, decidieron dejarle comentarios en los que destacaron su belleza y lo bien que le ha caído el paso del tiempo. “1,2,3,4,5,6…. Hermosa.”; “Todas las anteriores”; “No cambias, qué envidia, te ves espectacular”; “Pícara y bella como ella sola”; “Siempre serás la más divina y atractiva”; “Demasiado preciosa, no has cambiado nada, la piel y los gestos siguen igual”; “Eres excepcional”; “Muy divina Carlis, faltas en MasterChef, esa polémica sí vendía”; fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, uno que llamó más la atención fue el del reconocido chef Jorge Raush, quien no dudó en escribirle un piropo: “Beautiful”.

Cabe mencionar que la relación que se vio en el programa de cocina entre Raush y Giraldo siempre fue positiva, pues a pesar de que el reality MasterChef Celebrity terminó hace varios meses, todavía sus participantes siguen dando de qué hablar.

En el mes de noviembre de 2021, el comediante Luchito, entrevistó en su cuenta de Instagram a la ganadora de la tercera versión del programa de RCN, Carla Giraldo, quien habló sobre su relación con las llamadas ‘cuatro babys’, sobre la final del programa y su relación con los chef.

De acuerdo con ella, el sobrenombre de las ‘cuatro babys’ no surgió del grupo de Carla, Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, sino que fue el grupo de los comediantes los que decidieron ponerles este nombre. “Nosotras no fuimos, nosotras hicimos una buena conexión, parchábamos las cuatro y nos la llevábamos muy bien y por eso fue que nos pusieron así”, contó la actriz.

Además, aseguró que si bien era muy atacada en las redes sociales y que en muchas ocasiones fue considerada la villana de la historia, lo cierto es que a ella eso no le afectó porque esa es su forma de ser.

“El error fue que tal vez no tengo el tacto y ese no es mi trabajo. No sé realmente cómo llevar el humor que tengo por dentro para que no suene cruel y que de pronto sea ese bullying divertido que pueden llegar a hacer Frank, Diego o Liss”, aseguró.

Frente a la pregunta sobre los rumores acerca de una relación de corte sentimental con el chef y jurado del concurso Jorge Rausch, aseguró: “Sí hicimos una conexión, pero también con Cris Carpentier y con Nicolás de Zubiría”, además, aseguró que el chef Rausch “vivía pendiente de Frank (Martínez), entonces también tenía una relación con él, o con Marbelle cuando también la quiso”, aclaró.

Además, afirmó que el chef es un ser humano “muy respetuoso” y que siempre tuvieron una relación cordial durante el programa.

En cuanto a las grabaciones, recordó que ellos no sabían nada y que efectivamente tuvieron que grabar cuatro finales, con los cuatro como ganadores.

Finalmente, afirmó que para ella ganó la cocina, porque sus platos fueron los mejores: “Eso es lo que todos los que concursamos agradecemos y es que ganó la cocina al final, ganó el plato”.