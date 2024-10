Hay robos de robos, y a Rafael le tocó vivir uno de los más traumáticos, pues le sacaron un arma de fuego e hicieron varios disparos al aire para darle una advertencia de que si huía o gritaba, todo sería peor. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, no hubo ningún lesionado ni ningún herido.

“Me robaron, me encañonaron en mi carro por la calle 106 en Bogotá, era la banda de Los Rolex por ese momento. Afortunadamente, no pasó a mayores, salí con vida, tú sabes que los objetos se recuperan, pero la vida no (les dijo a los presentadores de Los Impresentables). Ese día Jesucristo cubrió mi vida”, concluyó Rafael Santos.