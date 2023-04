Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, se hizo un drástico cambio de look, ¿cómo quedó?

Rafaella Chávez ha estado en medio de la farándula nacional desde su nacimiento, dado que su madre es una de las mujeres más famosas y polémicas de Colombia, la cantante Marbelle, quien ha dejado ver la evolución de su retoño a través de las redes sociales y hoy las dos posan juntas y demuestran que tienen un lazo inquebrantable, al punto que se defienden a muerte contra los críticos de la otra.

Pero más allá de que haya una relación madre e hija ejemplar, Rafaella ya tiene edad suficiente para hacer una vida propia y también ha decidido hacerlo en el campo artístico, pues es la música su pasión y ha decidido seguirla como cuando la misma Marbelle, aun siendo adolescente, empezó a ser reconocida por su increíble vozarrón.

La joven se dejó ver muy bella en un bar de Bogotá - Foto: @rafaellamusik

Por esto Rafaella se ha convertido en una celebridad propiamente y su casi millón de seguidores mantienen muy atentos de todos los pasos que la joven haga, pues ella misma les muestra todos los lugares que visita y todas las actividades que rodean su día a día, en los que el glamur y la sofisticación son protagonistas con outfits muy pequeños que dejan mucha piel al aire.

Ahora, la cantante también es amante del estilismo y siempre intenta mostrar todas las exploraciones que hace con su cabello, sus uñas y su rostro aplicando diferentes estilos de maquillaje que perfectamente podrían ser ejemplos de una competencia de belleza. Pero en las últimas horas es su pelo el que se roba el show entre sus fans, pues ahora lo lleva de un color diferente al rubio que ha ostentado las últimas semanas.

Rafaella, su hija, se independizó y Marbelle ha respetado su decisión. - Foto: Foto: Especial para El País

En sus historias de Instagram, la cantante reveló que el tan anhelado cambio de color se iba a dar hoy y mantuvo a sus seguidores en vilo por más de medio día, a la espera de cuál era el tono final que ella llevaría tanto en su pelo, como en las extensiones que le puso su gran amigo Víctor Ocampo, especialista en este tipo de accesorios capilares.

Tal como se deja ver Rafaella en una foto y posteriormente en un video, ahora lleva su larga melena color plata con algunos atisbos de rubio en las ondas que ahora engalanan la curvilínea figura de la joven. Además, se hizo un recogido alto que también hace las veces de marco para su rostro, perfectamente maquillado que convierte a la artista en toda una muñeca viviente.

Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

Las imágenes del nuevo look de Rafaella se filtraron de forma inmediata en toda la red social, siendo posteadas por otras cuentas donde los cibernautas pudieron dar su opinión al respecto, críticas que hacen parte del diario vivir de la cantante y su madre, pues son muchos los detractores que no están de acuerdo en lo absoluto con su estilo de vida.

“Va por el mismo camino de la ‘mae’, desfigurándose la cara”, “😍😍😍”, “😂 un cambio radical... Se hubiera quitado las extensiones, le creo, o hubiese disculpado de corazón con la persona a la cual golpeó en el ascensor sacandole sangre, por decirle que se pusiera cubre boca 🙄”, “¿Y esta como por qué es famosa? No entiendo quién es ella, en mi vida la he visto😂”, “Uysss 😮así me dijo mi mamá 👵 que me consiguiera una novia 😍, pero como yo nunca le hago caso a ella😢 me fijé en otra”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Rastreando famosos.

Por el momento Rafaella está feliz con su nuevo look y ya está planeando sus próximas sesiones de fotos y videos para lucirlo en sus redes sociales. Además, este cambio podría ser el inicio de una nueva etapa artística de la joven, con mucha música a bordo.