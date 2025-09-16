Gazzy Fabio García, más conocido como Lil Pump, es un rapero estadounidense reconocido por su único estilo musical y famosas canciones como Welcome to the party, I love it, Gucci gang, Be like me, Elementary, Pump Rock x Heavy Metal, entre muchas más.

El joven de 25 años es muy activo en su perfil de Instagram en el que cuenta con más de 13 millones de seguidores y comparte contenido sobre su carrera profesional, como los videos de los lanzamientos de sus canciones.

Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones, el artista sorprendió al subir una imagen junto a una mujer que portaba el uniforme de la policía colombiana y un mensaje en el que pedía le ayudarán a conseguir el perfil de la joven.

“Cuando yo te vi, fue amor a primera vista, solamente no arrestaste un delincuente, pero arrestaste mi corazón. No existe distancia que no pueda alejar. Manejará hasta el fin del mundo por usted. Si encuentras su IG por favor házmelo saber”, indicó en la publicación.

Los seguidores y fanáticos no dudaron en reaccionar a la fotografía e hicieron todo tipo de comentarios, incluso algunos aseguraron que el rapero se enamora cada semana.

“Te dije que te enamoraste 20 veces esta semana”; “El hermano se aferra a la relevancia para salvar su vida”; “Yo con la agente de tránsito que casi me pone un comparendo”; “A veces la sencillez y personalidad va por encima de todo”; “Un aplauso para esta pareja que está enamorada”; “Ayudemos a este soldado”, entre muchos más.

Según se dice, Lil Pump estaba visitando el país cafetero no solo por presentarse en los escenarios ni hacer parte del turismo tradicional, sino por su interés en conocer los matices y expresiones colombianas, como lo evidenció con su reciente canción llamada Cara Monda.

¿Cómo se hizo famoso Lil Pump?

El rapero estadounidense alcanzó la fama gracias a su participación en la escena del rap de SoundCloud a finales de 2010, logrando resaltar por su estilo minimalista y extrovertida personalidad.

Hoy en día, ha logrado componer con exitosos artistas como XXXTentacion, Kanye West, Smokepurpp, French Montana, el puertorriqueño Anuel AA, el colombiano Maluma y muchos más.