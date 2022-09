¿Reconciliación a la vista?: Epa Colombia fue vista con su exnovia en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

En los primeros meses de 2022, la relación de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, terminó su relación sentimental con la futbolista Diana Celis; sin embargo, algunas publicaciones en redes sociales han demostrado que entre las dos aún hay cosas pendientes.

En la tarde del viernes 2 de septiembre, se conoció que Epa Colombia estaba en el Aeropuerto El Dorado junto con Diana Celis. Según se contó en redes sociales, ambas estaban en la notaría de la terminal aérea, donde empezaron a correr los rumores de un posible matrimonio o trámites legales sobre las propiedades y bienes que compartieron durante su relación.

Sin embargo, Diana Celis compartió varias historias por medio de sus redes sociales en las que se veía triste con los ojos llorosos y compartiendo canciones tristes, y se confirmó que se fue de Colombia persiguiendo sus sueños para lograr estar en la Selección Colombia femenina.

“Les cuento que voy para... (risa) Bueno, eso se los subo más tarde para donde voy. Voy a cumplir un sueño, me voy a arriesgar, a ganar o a perder. Lo peor que puede pasar es perder. Y lo único que les puedo decir es: arriésguense a lograr lo que ustedes quieren, si pierden, no va a quedar con la duda de qué si hubiera ido lo hubiera logrado o no lo hubiera logrado”, dijo Celis.

En la última historia del viernes 2 de septiembre, la misma Diana colocó una imagen del Aeropuerto con un mensaje “Chao, Colombia”, en la que sonaba de fondo la canción ‘Easy’ de Jhay Cortez y Ozuna.

El último mensaje de Diana Celis, antes de irse de Colombia. - Foto: @diana.celis5

“Vete”: Epa Colombia se sinceró por completo y habló de su ruptura con Diana Celis

La empresaria de productos para el cabello Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha logrado consolidar una marca de queratinas, la cual le ha permitido mejorar su estilo de vida. A través de redes sociales, la joven muestra parte de su vida laboral, pero también amorosa.

Sin embargo, la dupla llegó a su fin, cada una se ha dedicado a seguir creciendo a su manera, pero hay seguidores quienes aún buscan detalles de qué fue lo que pasó entre las dos mujeres.

Rojas y Celis han generado varias controversias y polémicas luego de que hicieran pública su separación. Pasó un tiempo y Epa Colombia dio a conocer que le dio una nueva oportunidad al amor con otra persona, quien, según lo que ha dicho la empresaria, es una de sus amigas más cercanas.

En efecto, esto hizo que tanto los seguidores de la futbolista del Independiente Santa Fe como los de la comerciante de queratinas inundaran las redes sociales de comentarios, cada uno a favor de una de ellas.

Ha habido especulaciones de todo tipo, pasando desde una infidelidad, maltratos e indirectas entre las también influencers. No obstante, Epa Colombia apareció en sus más actuales declaraciones en historias de Instagram y se sinceró con los cibernautas en relación con su vida amorosa.

La joven creadora de contenido habló a modo de reflexión y precisó la razón por la que no siguió construyendo un futuro con Celis y empezó en un nuevo camino amoroso.

“Antes me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quien está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y decidí buscar la mía”, manifestó la empresaria, quien, hace unos días, se refirió sobre las acusaciones de que sus productos podrían generar calvicie.

Para terminar, la reconocida emprendedora le hizo saber al público digital que está bien con su actual pareja, Karol Samantha. De hecho, afirmó que ella fue la que la busco, pues, al parecer, ya habían tenido altercados.