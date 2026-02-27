Reconocida agrupación vallenata, en rumores de separación por polémico video; sale a la luz verdad tras supuesto pleito

En redes sociales comenzó a circular un inesperado video, el cual mostraba una escena particular que se dio entre los integrantes de una agrupación vallenata. A pesar de que no hay nada confirmado, se especula una crisis interna que podría detonar una supuesta separación.

Se trató de La Banda del 5, la cual quedó en el foco mediático por un clip en el que se veía un aparente pleito entre los integrantes. A pesar de que suelen estar en el foco por sus lanzamientos musicales, en esta ocasión hay rumores de una separación por los encontronazos entre los artistas.

Todo habría ocurrido en medio de la temporada de carnavales, cuando estaban dando una presentación. Junio Saavedra, el cantante, reaccionó y lanzó el micrófono al acordeonero RK, reflejando lo que sería su molestia por el uso de una pista mientras interpretaba uno de los temas.

“Todo comenzó con el episodio ocurrido durante una presentación en Carnavales, cuando el cantante Junior Saavedra lanzó un micrófono en dirección al acordeonero RK, en medio de lo que parecía ser un momento de molestia por el uso de una pista mientras interpretaba una canción. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y dejó en evidencia tensiones internas dentro del grupo”, escribió la cuenta Primera Línea.

El mismo perfil de Instagram, donde se vio el polémico video, indicó que la incertidumbre estaba aumentando después de una historia que subió el vocalista, quien no profundizó sobre las imágenes ni las preguntas que había al respecto.

“Aunque en ese momento no hubo un pronunciamiento oficial que aclarara lo sucedido, el ambiente se tornó más incierto en las últimas horas. Junior compartió en sus historias de Instagram el mensaje: “Orando por lo que viene. Todo tiene su tiempo”, una frase que muchos interpretan como una señal de cambio”, escribió.

Otro detalle que alimentó estos rumores fue que Junior Saavedra y RK se dejaron de seguir en redes sociales y ya no se vinculan mutuamente con la cuenta oficial de La Banda del 5.

La Banda del 5 se pronunció sobre lo ocurrido

De acuerdo con lo que se vio, la agrupación decidió romper el silencio y compartió una noticia, afirmando que estaban más unidos que nunca. De igual forma, anunciaron que había una nueva alianza, buscando crecer profesionalmente.

“Seguimos siendo familia, pero ahora con un plan y un objetivo en común: crecer, competir y dejar huella. Paso a paso, en silencio, trabajando para que lo que viene hable por sí solo. Bienvenidos a la nueva etapa”, escribieron.

Ese acuerdo se concretó con Axis Inc., una firma especializada en management, desarrollo creativo y estrategia, encabezada por Assa Feris y Carlos Mario Barranco. La alianza dio paso a una fase de reorganización integral, enfocada en fortalecer la proyección del proyecto a nivel internacional.