Reconocida influencer tomó radical decisión tras video íntimo que fue filtrado por su expareja en redes sociales

“Me gustaría pedirles perdón por esta situación, pero no me corresponde, no es mi culpa haber disfrutado mi sexualidad con una expareja en la que yo confié. No es mi culpa que esta persona haya abusado sobre esto y haya decidido compartir eso tan íntimo con otras personas y no es mi culpa que la gente piense que es mi culpa por permitirme hacerlo en ese momento”, concluyó.