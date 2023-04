Reconocido actor de ‘Pandillas, guerra y paz’ abrió negocio desde Estados Unidos; logró el éxito alejado de las cámaras

‘Mateito’ fue uno de los personajes de la serie Pandillas, Guerra y Paz que más dejó huella en la mente de los colombianos hace unos 20 años, cuando se trajo a la pantalla chica la realidad de muchos de los barrios de los alrededores de Bogotá.

John Alexander Ortiz, nacido en 7 de diciembre de 1980, actuó por primera vez en la televisión colombiana en la producción De Pies a Cabeza, donde interpretó a ‘Nano’, un niño que soñaba con ser futbolista.

Tiempo después comenzó su trabajo en Pandillas Guerra y Paz, y a pesar de ser uno de los personajes más reconocidos, un lastimoso accidente tocó sus puertas y le cambió la vida. En marzo del año 2000, Ortiz fue víctima de un ataque a disparos que lo dejó postrado en una silla de ruedas. “Los actores también se mueren”, le gritaron desde un vehículo antes de dispararle a la salida de una fiesta en Chapinero.

Foto: Facebook - Foto: Foto: Facebook

Para fortuna de John Alexander, la fe de su familia le dio la fortaleza para volver a empezar y buscar alternativas que le permitieran moverse por sí solo. Además, el libretista de la serie adaptó su nueva condición al personaje, donde continuó dándole vida a Mateo en la nueva temporada de la serie en 2006.

Fue así como el actor pudo seguir compartiendo con protagonistas como ‘Javi’, ‘Richard’ y ‘Pecueca’, interpretando su personaje en silla de ruedas y también moviéndose con unos bastones.

Un cambio radical en su vida

Inicialmente, su accidente no lo alejó de la actuación, sin embargo, el actor comenzó a centrarse más en Dios y a dedicar su vida a predicar su palabra, pues bien, dice que él fue el que le dio la fuerza para sobreponerse a todos los obstáculos.

John Alexander Ortiz y su esposa - Foto: Instagram @johnalexortiz

“John y yo nos dedicamos solo a predicar la palabra, no aceptamos papeles de actuación que no tengan algún mensaje significativo, somos testimonio y por este motivo no lo hacemos”, señala Diana en sus redes sociales, con quien se casó y tuvo dos hijos.

Diana López es la pareja sentimental de John Alexander Ortiz y llevan una relación en la que ella lo ha acompañado desde el accidente que lo dejó en silla de ruedas o muletas para caminar.

Con el tiempo, ‘Mateito’ fue dedicándole más tiempo a su vida espiritual que a la actuación. De hecho, actualmente, se dedica a compartir el mensaje de Dios por Colombia y Estados Unidos, compartiendo también sus mensajes a través de sus redes sociales.

¿Cuál es el negocio en el que anda John Alexander en la actualidad? - Foto: Tomada de Instagram @johnalexortiz

¿Cuál es el negocio en el que anda?

“Estamos acá trabajando. Esto es lo que hacemos acá en Estados Unidos”, contó a través de un video compartido en su cuenta personal de Instagram, donde comentó que se dedica al negocio de la mensajería junto con su esposa.

Explicó, además, que en esa labor de coordinación de entrega de paquetes, su esposa es la coordinadora o “mánager”, como él la describió, para organizar a varios conductores en diferentes rutas.

A pesar de que no indicó exactamente la zona de Estados Unidos en la que llevan a cabo sus entregas, el actor ha mostrado en sus redes sociales que vive en el estado de California junto a su familia.

Varios usuarios han reaccionado al video, quienes no dudan en dejarle uno que otro mensaje apoyando su nuevo negocio: “Grande mateito bendiciones, que gran cambio tuviste ahora con el más grande papa dios... bendiciones sigue así humilde, pero grande”, “Gracias a Dios porque es nuestro proveedor! Un abrazo a ambos”, “Fuerza, mi chan mucha fuerza con ese trabajo” y “Si alguien duda de la vida plena que entrega el Señor dejó personas como John y su familia. Esto si es una vida plena”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en Instagram donde felicitan y admiran el trabajo y su servicio a Dios.