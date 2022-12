Reconocido actor resultó intoxicado después de comer sándwich que pidió a domicilio

El actor Ian Valencia, quien recientemente participó en la serie ‘Entre sombras’ de Caracol Televisión, fue víctima de una incómoda intoxicación después de pedir un sándwich de cerdo a domicilio. Según contó el actor, contó que la cara se le enrojeció y le empezaron a salir ronchas en toda la piel que le generaron una intensa picazón en varias partes del cuerpo.

“Era un sándwich de cerdo. Se veía bien, me lo comí, lo consumí. No fue sino terminar de comer ese cerdo para que 20 minutos después yo empecé a sentir una rasquiña”, le contó Valencia al programa La Red.

Según explicó, se miró al espejo y se dio cuenta de que tenía el rostro enrojecido. Indicó que no está seguro de qué tenía específicamente el cerdo como para generarle una alergia tan fuerte. “No sé si fue la cocción”, aseguró el actor.

Después de darse cuenta de los incómodos síntomas que estaba padeciendo fue al médico. Allí le pidieron que se aplicara algunas inyecciones para mitigar la reacción alérgica.

“En la noche llegamos y comí otra vez. Yo no sabía que no se podía comer huevo. Comí huevito con queso y cuando terminé de comerme eso me empezó a picar. Yo decía ‘¿pero por qué me volvió a dar’?’”, dijo Valencia en el programa televisivo.

Indicó que los síntomas volvieron a disminuir cuando se tomó las pastas antialérgicas que le había recetado el doctor. Y señaló que sigue brotado en varias partes del cuerpo. Para recuperarse, el médico también le pidió seguir una dieta estricta: no puede consumir alimentos como huevo, leche, pimienta, ají, chocolate y café, entre otros.

Pero tal vez el dato más preocupante fue la reacción que tuvo la empresa de domicilios cuando él le contó su caso.

“La respuesta de ellos fue ‘ya te devolvimos el dinero’. Y yo les puse un mensaje, les dije que no me interesaba el dinero, quería era que le hicieran el reporte directo al restaurante para que tenga cuidado”, aseguró. Y concluyó que les envió fotos para probar las reacciones alérgicas que había desarrollado.

Recomendaciones del Invima para consumir alimentos en el fin de año

Desafortunadamente, los casos de intoxicaciones durante la temporada de fin de año no son poco frecuentes. Las comidas familiares y las cenas de fin de año hacen que muchas personas consuman alimentos que no están dentro de su dieta habitual, por lo cual es clave implementar algunas medidas de autocuidado.

Por ello, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó algunas recomendaciones para comprar y consumir alimentos y bebidas alcohólicas durante la temporada decembrina.

Entre otras recomendaciones están las siguientes:

Compre los alimentos y las bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos de confianza.

En esa medida, es clave que evite comprar alimentos y bebidas alcohólicas en la calle, en los servicios públicos de transporte o en establecimientos donde se observan malas condiciones de limpieza o no se garanticen las condiciones de almacenamiento de los alimentos ofertados.

De acuerdo con el Invima, los productos cárnicos y lácteos no deben presentar características físicas como: pérdida de vacío en productos que posean este empaque, escurrimientos, olores y colores no propios del producto y líquido pegajoso en la superficie del producto.