Mundo

“Decía que el corazón le latía muy rápido”: testigo narra los últimos minutos de una cajera que murió tras comer un chocolate

Pese a recibir atención médica de urgencia, la joven falleció minutos después de haber sido trasladada a un hospital.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de marzo de 2026, 5:22 p. m.
La joven sufrió un derrame minutos después de haber comido el dulce.
La joven sufrió un derrame minutos después de haber comido el dulce. Foto: Getty Images

La muerte de una joven tras consumir unos chocolates en México ha causado conmoción y ha generado interrogantes sobre lo ocurrido. El caso se registró en el estado de Veracruz, donde la mujer trabajaba atendiendo una caseta de peaje.

El incidente ocurrió en el peaje de Acayucan durante la madrugada. Según la información conocida hasta el momento, Kathya Josselyn Bartolo se encontraba cumpliendo su turno, que iba de las 10:00 p. m. a las 6:00 a. m., cuando un conductor de camión le entregó dos barras de chocolate. De acuerdo con los reportes, el hombre no ha sido identificado.

Bartolo, de 26 años, había culminado sus estudios como contadora pública y era reconocida por personas cercanas como una joven trabajadora y apreciada en su comunidad. Su fallecimiento causó gran impacto entre familiares, amigos y vecinos.

Durante su velorio, estuvo presente Raúl González Martínez, alcalde del municipio de Ixhuatlán del Sureste, de donde era originaria.

Mundo

El túnel submarino que Japón construyó hace casi 40 años y que aún destaca en el mundo

Mundo

“Funcionarios estadounidenses han asegurado al Gobierno colombiano que Petro no enfrenta cargos penales”: ‘The New York Times’

Estados Unidos

¿Nueva crisis en EE. UU. por la guerra en Medio Oriente? Precio de la gasolina alcanza cifras históricas

Mundo

Los 5 barrios más caros y exclusivos del planeta en 2026

Estados Unidos

¿Vuelven las terapias de conversión de género en Estados Unidos? Corte Suprema toma decisión clave

Mundo

¿Estados Unidos aligera sanciones a Cuba? Esto dice la Casa Blanca

Mundo

Petrolero ruso llegó a Cuba en medio de grave crisis energética en la isla. ¿Qué significa este apoyo?

Mundo

Ranking de alcaldes en América Latina: estas son las capitales con mayor aprobación

Mundo

Colombiano enfermo cayó en trampa laboral en México y ahora es señalado de vínculos con el CJNG

Deportes

En su reapertura para el Mundial 2026, se reporta un muerto en el Estadio Azteca antes de México vs. Portugal

Kathya Josselyn Bartolo, cajera de peaje que habría muerto envenenada por ingerir una barra de chocolate que le dio un conductor.
Kathya Josselyn Bartolo. Foto: Tomado de redes sociales

Según relató una de sus compañeras de trabajo, Bartolo consumió los chocolates y, aproximadamente 20 minutos después, comenzó a presentar síntomas preocupantes. Entre ellos, dificultades para respirar, dolor intenso en el pecho y un ritmo cardíaco acelerado.

“Se agarraba el pecho, decía que le dolía mucho el corazón y que le latía muy rápido”, relató la compañera al recordar los momentos posteriores a que la joven empezara a sentirse mal.

Colombiano enfermo cayó en trampa laboral en México y ahora es señalado de vínculos con el CJNG

La trabajadora también explicó que, junto con otras compañeras de turno, intentaron auxiliarla al notar el rápido deterioro de su estado de salud. Sin embargo, los síntomas se intensificaron en poco tiempo, por lo que decidieron solicitar asistencia médica de emergencia.

Posteriormente, Bartolo fue trasladada al Hospital General de Oluta, donde recibió atención especializada del personal médico.

La FDA prohibe el consumo de esta marca de chocolates (Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images)
El consumo moderado de chocolate podría contribuir a la prevención de accidentes cerebrovasculares. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A pesar de los esfuerzos del equipo de salud, la joven falleció minutos después de haber ingresado al centro hospitalario.

De acuerdo con la información médica que se hizo pública, la causa de la muerte habría sido un derrame cerebral derivado de una intoxicación alimentaria.

Investigan en Italia la profanación de la tumba de una reconocida modelo

No obstante, las autoridades continúan investigando el caso mediante pruebas especializadas para determinar si los chocolates consumidos por la joven estuvieron relacionados con la intoxicación.

El caso ha despertado atención debido a que, según diversas investigaciones, el consumo moderado de chocolate podría contribuir a la prevención de accidentes cerebrovasculares gracias a la presencia de antioxidantes conocidos como flavonoides.