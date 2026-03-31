“Decía que el corazón le latía muy rápido”: testigo narra los últimos minutos de una cajera que murió tras comer un chocolate

La muerte de una joven tras consumir unos chocolates en México ha causado conmoción y ha generado interrogantes sobre lo ocurrido. El caso se registró en el estado de Veracruz, donde la mujer trabajaba atendiendo una caseta de peaje.

El incidente ocurrió en el peaje de Acayucan durante la madrugada. Según la información conocida hasta el momento, Kathya Josselyn Bartolo se encontraba cumpliendo su turno, que iba de las 10:00 p. m. a las 6:00 a. m., cuando un conductor de camión le entregó dos barras de chocolate. De acuerdo con los reportes, el hombre no ha sido identificado.

Bartolo, de 26 años, había culminado sus estudios como contadora pública y era reconocida por personas cercanas como una joven trabajadora y apreciada en su comunidad. Su fallecimiento causó gran impacto entre familiares, amigos y vecinos.

Durante su velorio, estuvo presente Raúl González Martínez, alcalde del municipio de Ixhuatlán del Sureste, de donde era originaria.

Kathya Josselyn Bartolo. Foto: Tomado de redes sociales

Según relató una de sus compañeras de trabajo, Bartolo consumió los chocolates y, aproximadamente 20 minutos después, comenzó a presentar síntomas preocupantes. Entre ellos, dificultades para respirar, dolor intenso en el pecho y un ritmo cardíaco acelerado.

“Se agarraba el pecho, decía que le dolía mucho el corazón y que le latía muy rápido”, relató la compañera al recordar los momentos posteriores a que la joven empezara a sentirse mal.

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La trabajadora también explicó que, junto con otras compañeras de turno, intentaron auxiliarla al notar el rápido deterioro de su estado de salud. Sin embargo, los síntomas se intensificaron en poco tiempo, por lo que decidieron solicitar asistencia médica de emergencia.

Posteriormente, Bartolo fue trasladada al Hospital General de Oluta, donde recibió atención especializada del personal médico.

El consumo moderado de chocolate podría contribuir a la prevención de accidentes cerebrovasculares. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A pesar de los esfuerzos del equipo de salud, la joven falleció minutos después de haber ingresado al centro hospitalario.

De acuerdo con la información médica que se hizo pública, la causa de la muerte habría sido un derrame cerebral derivado de una intoxicación alimentaria.

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No obstante, las autoridades continúan investigando el caso mediante pruebas especializadas para determinar si los chocolates consumidos por la joven estuvieron relacionados con la intoxicación.

El caso ha despertado atención debido a que, según diversas investigaciones, el consumo moderado de chocolate podría contribuir a la prevención de accidentes cerebrovasculares gracias a la presencia de antioxidantes conocidos como flavonoides.