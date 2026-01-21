Nación

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

El hecho ocurrió en Tiquisio, donde hay conmoción por lo sucedido.

21 de enero de 2026, 1:18 p. m.
Vivienda en el sur de Bolívar donde se registró la tragedia
Vivienda en el sur de Bolívar donde se registró la tragedia

En Tiquisio, sur de Bolívar, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar cuáles fueron los gases tóxicos que inhalaron una mujer y sus tres hijos, lo que les produjo la muerte.

Frente a estos hechos, el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía, precisó que el fallecimiento pudo haberse registrado luego de que la familia utilizara una planta eléctrica para suplir las fallas del servicio de energía, lo que habría generado gases tóxicos.

“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el oficial.

Asimismo, se conoció un comunicado de la Policía Nacional con más detalles: “Las actividades de Policía Judicial incluyeron la inspección técnica a cadáver, realizada por el Inspector de Convivencia y Paz, Dainers Alfonso Ramos Pardo, así como labores de campo y verificación en el lugar de los hechos”.

Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar con exactitud la causa de la muerte de estas cuatro personas de una misma familia. Ahora, Medicina Legal será la entidad encargada de establecer de manera definitiva qué fue lo que ocurrió en este caso.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta en la red social X e informó que todo el equipo de su administración está acompañando el caso.

“Muy tristes por la noticia de la familia que falleció en Tiquisio, al parecer por la inhalación de un gas. Un equipo de la Secretaría de Salud de Bolívar estará en las próximas horas en el lugar para brindar asistencia psicoemocional a familiares de los fallecidos. Desde la Gobernación de Bolívar daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos sea pronto. Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares”, dijo el mandatario departamental.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación son los que avanzan con las pesquisas de este hecho.

