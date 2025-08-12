Según el medio local estadounidense NBC-6 South Florida, el reguetonero Jesús Manuel Nieves Cortés se encontraba manejando su Corvette rojo en la madrugada, cuando fue detenido por las autoridades.

En la noticia se menciona que el puertorriqueño detuvo su automóvil por más de un minuto, razón por la que los agentes del condado de Miami-Dade decidieron acercarse y pedir los documentos.

Nieves es un productor discográfico, cantante, compositor de música urbana, más conocido por su nombre artístico Jhayco, que al momento en el que ocurrieron los hechos fue encontrado con polvo blanco en la nariz y en los pantalones.

Además, uno de los agentes afirmó que se sentía un fuerte olor a cannabis y al registrar el vehículo hallaron bolsas negras con cannabis, según menciona el medio local.

NBC-6 South Florida también agregó, que basados en los registros de la cárcel, Jhay Cortés fue arrestado por cargos de drogas y de acuerdo a lo que informó la oficina del aguacil, no se encontró la licencia de conducir, al momento de hacer la verificación rutinaria.

Adicionalmente, se menciona una alta cifra de dinero que sería la fianza que el artista debería pagar, tres mil dólares por superar los 15 gramos en ambas sustancias, es decir, aproximadamente 12 millones en pesos colombianos.

Sin embargo, ni el artista ni nadie de su equipo se ha pronunciado, pero las reacciones por parte de los seguidores no se hicieron esperar al hacerse viral la noticia y han dejado sus opiniones.

Una de las versiones que los internautas han mencionado, es que puede ser una estrategia de marketing, pues puede estar relacionado con su nuevo álbum y teniendo en cuenta la fecha, se referiría al artista estadounidense Basquiat.

El reguetonero es conocido por sus éxitos como Corazón Roto, No me conoce, Criminal, entre otros, y algunos temas que ha hecho en colaboración con grandes artistas.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Jhayco?

El cantante puertorriqueño ha colaborado con Bad Bunny en Dákiti, una de las canciones más escuchadas según el top de Spotify y tiene más de dos mil millones de reproducciones.

En el segundo puesto, se encuentra No me conoce remix, en compañía nuevamente del cantante también puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, con una duración de cinco minutos y nueve segundos.

La canción que ocupa el puesto número tres es Tarot, una canción que hace parte del álbum Un verano sin ti, nuevamente junto a Benito Martínez en el género urbano y con nueve mil millones de reproducciones.