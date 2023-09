Revelan el por qué Bon Jovi no cantará en la boda de su hijo; aquí los detalles

Millie Bobby Brown, quien es reconocida por su papel protagónico en la serie Stranger Things , aseguró que su suegro, Jon Bon Jovi, no cantará en el matrimonio de su hijo Jake, uno de los cuatro hijos, con la actriz de la serie de Netflix.

De acuerdo a lo que dijo Bobby Brown, las leyendas del rock merecen un descanso y espera que su futuro suegro disfrute de la celebración, pues el casamiento no se contrae todos los días y menos la de un hijo.

La razón por la que no cantará Bon Jovi en la boda de su hijo. | Foto: Getty Images

Además, puso un ejemplo de su vida e insinuó: “Siento que eso es como si me pidieras a mí que saliera e hiciera una obra de teatro para todo el mundo”. Cabe mencionar que la actriz ha hecho parte del programa “Today with Hoda and Jenna” con el personaje de ‘Enola Holmes’.