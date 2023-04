Revivieron tensionante momento entre Piqué y famoso reportero; Shakira terminó salpicada y catalogada de “doble moral”

Shakira y Gerard Piqué cerraron un capítulo en su vida desde el momento en que anunciaron oficialmente su ruptura amorosa. Ambos famosos tomaron caminos distintos, poniéndole punto final a todo tipo de vínculo que crearon, lejos de su rol de padres de Milan y Sasha.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Con la llegada de la barranquillera a Miami, las miradas de los curiosos se posaron en todos los medios y publicaciones que surgieron al respecto sobre la vida de la colombiana. Muchos especularon sobre cómo sería su nueva rutina, cuáles serían los puntos a llevar con el exfutbolista en Estados Unidos y qué sucedería en su faceta personal.

Recientemente, Shakira llamó la atención con una serie de fotografías y videos que salieron a la luz, los cuales plasmaron los reencuentros que tuvo la cantante con viejos amigos de su pasado. La celebridad se reunió con famosos radicados en Miami, quienes la abrazaron y festejaron su regreso a este lado del mundo.

La cantante vivió un emotivo momento en un evento al que asistió. - Foto: Instagram @shakira

De acuerdo con lo que quedó captado, Shakira no se contuvo y se emocionó bastante al reencontrarse con Lili Estefan, reconocida periodista e integrante de El gordo y la flaca, quien no dudó en abrazarla y expresarle el cariño que sentía por ella. El curioso momento ocurrió antes de un evento al que asistiría la también bailarina, por lo que más de uno posó su mirada en ella.

Lo particular de todo fue que la barranquillera interrumpió una charla con Juan Luis Guerra para salir corriendo a abrazar a Estefan, quien reflejó cuánto apreciaba a la celebridad internacional. Shakira le presentó a Milan y Sasha, quienes estaban contentos por esta situación.

Ante esto que quedó grabado, la comentada cuenta ClaGerFans, dedicada a subir contenidos de Piqué y Clara Chía, decidió reprochar a la cantante y cuestionarla, al punto de que revivió una situación que pasó entre el empresario de Kosmos, sus hijos y Jordi Martin, paparazzi que trabaja con El gordo y la flaca.

El perfil afirmó que Shakira era “doble moral”, ya que sostenía una fuerte amistad y cariño con los integrantes de dicho programa, el cual llegó a acosar y perseguir a Piqué con sus hijos en distintos momentos. Esta cuenta puntualizó en que el periodista se ganó la reacción del exfutbolista, quien llegó a quitarle el teléfono y lanzarlo al suelo para que no lo grabara más.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

“Pude agarrarle…pero les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. El teléfono al caer al suelo se hizo daño…pero acto seguido, Piqué se dirigió a gran velocidad hacia la puerta, muy pendiente de su móvil, sin soltarlo en ningún momento, mientras Sasha y Milan le seguían los pasos a su padre”, se escuchó en el clip, relatado por Jordi Martin para El gordo y la flaca.

Tras desempolvar esto, la cuenta ClaGerFans agregó un fotograma de un video, el cual permitía observar la euforia y felicidad de Lili Estefan y Shakira al verse en aquel evento de Juan Luis Guerra.

Shakira vivió reencuentros con amigos y personas especiales en los últimos días - (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) - Foto: Corbis via Getty Images

“DOBLE MORAL”, escribió al inicio, previo a lanzar dardos contra la colombiana por “olvidarse” de que esa producción persiguió y afectó el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha en junio de 2022.

“La ex de Gerard Piqué abrazándose con Lili Estefan en Miami, la conductora del nefasto programa ‘El Gordo y la Flaca’. Parece que no le interesa o no se acuerda del terrible momento y acoso que ese programa les hizo pasar a sus hijos en junio del año pasado”, relató, cuestionando a la barranquillera sobre su amistad.

DOBLE MORAL



Shakira continuó su camino y en los últimos días plasmó más reencuentros que tuvo con conocidos y personas especiales, tal y como pasó con Emilio Estefan y Manuel Turizo.