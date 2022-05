Rompió el silencio: Mara Cifuentes reveló si se operó o no la zona íntima

Luego de su participación en un reality de modelos, Mara Cifuentes se dio a conocer ante todo el país. Desde ese momento, sus seguidores han estado con ella en diferentes circunstancias que tienen que ver con su vida personal y profesional.

Cifuentes ha protagonizado la portada de varios sitios de entretenimiento, se muestra en redes sociales como una mujer segura de sí misma y no ha tenido problema alguno al revelar que ha experimentado una que otra consecuencia por consumir drogas. Sin embargo, más allá de eso, la modelo ha logrado cosechar una sólida carrera como modelo y en la búsqueda de generar cercanía con los cibernautas se sumó a la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Con más de un millón de seguidores, Mara comparte fotografías y otro tipo de publicaciones que abarcan sus sesiones de modelaje y gustos personales. Además, a través de las historias de esta red social habla con sus fanáticos, quienes tuvieron la libertad de preguntarle lo que quisieran a la antioqueña.

Sin tapujo alguno y con la tranquilidad que la caracteriza, Cifuentes decidió dar una respuesta a un interrogante que la cuestionaba sobre si se realizó la operación de reasignación de género. “¿Ya te quitaste el pene y te pusiste vagina?”, preguntó un usuario de la aplicación que tiene una nueva función para fijar publicaciones en el perfil.

Mientras se encontraba nadando en una piscina, la también influenciadora contestó: “Bueno, más bien usted dígame qué quiere que tenga (...) y dependiendo de eso yo le tengo lo que más le guste, yo soy una sirena transexual y no tengo porque negarlo”, ratificó.

Con dicha respuesta, Cifuentes confirmó que sigue siendo una mujer transexual y, aunque muchos haters la cuestionan día a día, ella se siente bien con su cuerpo y no pretende, en estos momentos, cambiarlo.

Luego de que Cifuentes compartiera dicha respuesta con el público digital, la cuenta de Más Rechismes recuperó la pieza de vídeo en la que la modelo paisa dio sus declaraciones.

Por otro lado, varios de los cibernautas recalcaron, a través de comentarios, que Mara es transparente y no dudaron en expresar su apoyo: “Que bueno que diga lo que es: “transexual” eso si es aceptación y amor propio” y " a mí me parece muy linda y muy natural”. Conjuntamente, un usuario escribió: “la verdad es que la gente hace unas preguntas tan bobas en pleno siglo XXI” y otra seguidora siguió en la misma línea y expresó que “es que las personas son súper desubicadas. En serio, no respetan”.

Sumado a esto, en una de las últimas fotografías que compartió la antiqueña en su perfil oficial de Instagram, aparece con un bikini de color rosa y su tonificado cuerpo.

Por otra parte, respecto a su problema con las drogas, hace unas semanas Cifuentes contó a sus seguidores cómo su expareja, Camilo Tocancipá, la indujo a probar una droga sintética conocida como ‘la cocaina rosa’: “Él fue el que me ofreció tusi pero yo tomé la decisión y ahora estoy metida en un hueco del que no puedo salir”.

“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo estaba muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, reveló la modelo.

También señaló que su afección fue tal que en un momento pensó en quitarse la vida y que incluso alguna vez fue a un evento con su novio de esa época y estaba bajo el efecto de las drogas.