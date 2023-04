Rosalía y Rauw Alejandro estarían esperando su primer hijo. Estos son los detalles

Rosalía es una de las artistas de talla mundial más importantes del momento, a lo largo de su trayectoria profesional. Ha recibido más de 60 nominaciones y hasta el 2020 había ganado un total de 25 premios. Esta mujer es toda una eminencia no solo en la música, sino también en las redes sociales, muestra de ello son sus más de 23 millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram.

Rosalía posa con sus premios en la sala de fotos durante la 23ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., 17 de noviembre de 2022. - Foto: REUTERS

Por ejemplo, en TikTok cada vez que sube un video se viraliza llegando a millones de personas de todo el mundo. En esta plataforma su contenido es bastante variado, difunde bailes, lanzamientos de su nueva música, videos de sus conciertos, de viajes, junto a sus seguidores, de tutoriales de maquillaje y haciendo nuevos challenges.

Hasta el momento es incierta la historia de cómo se conocieron estos grandes artistas, sin embargo, las primeras veces que se les vio de cerca fue en el 2020, cuando la española le ayudó al hombre a escribir y producir varias de sus canciones de su disco debut ‘Afrodisiáco’.

A partir de ese momento la música los unió y de acuerdo con lo que mencionaron, en una reciente entrevista con el influencer Ibai Llanos, llevan tres años de relación formal que mantuvieron en secreto por bastante tiempo, por proteger las energías y no darle poder a las personas de entrar en sus dinámicas.

Los artistas han mostrado el avance de su relación a través de redes sociales - Foto: Getty Images

“Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, fue la explicación de la artista ante la pregunta del por qué no habían hecho colaboraciones hasta el momento, algo que a diario les pedían por medio de sus redes.

Una de las preguntas que también respondió el puertorriqueño se trató de cómo era la metodología para trabajar con esta mujer, a lo que él respondió: “Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta”.

La semana pasada los ahora comprometidos le compartieron a sus millones de seguidores su nuevo EP compuesto por tres canciones que hasta el momento son virales en varias plataformas.

“RЯ ha salido porfinnNNN después de más de 3 años juntos, aquí están estas 3 canciones hechas con todo el amor del mundo 💝 ojalá se disfruten este pedacito de nosotros””, fue la descripción del video con el que la cantante acompañó el sorpresivo post.

Además de emocionar a todos sus fanáticos con el adelanto de sus colaboraciones con su pareja, la española los dejó totalmente sin aliento con la parte final en la que se le ve en un video tomado por ella misma tipo selfie. En el material se le puede ver llorando de la felicidad y muy emotiva mientras muestra un anillo de compromiso para finalmente darse un beso con el también compositor.

A partir de ese momento, toda su fanaticada ha estado bastante emocionada por todo lo que está sucediendo, tendiendo en cuenta que esta ha sido una de las relaciones más privadas del entretenimiento.

No obstante, las tendencias con respecto a la pareja no terminan allí, esta semana empezó a correr el rumor de que Rosalía estaría esperando a su primer hijo junto a Rauw.

El perfil de Twitter @PopBase compartió una imagen donde según, afirmó la revista Variety, una revista de los Estados Unidos dedicada al mundo del entretenimiento, la cantante catalana y el también modelo llevarían dos meses de embarazo. Unos minutos después, el trino fue eliminado.