Rubén Blades se defiende de la acusación de reconocido periodista colombiano que asegura que el cantante lo robó. Mostró nuevas pruebas

Hace apenas unos días, Rubén Blades fue noticia en Colombia por un viejo episodio que revivió el periodista Martín Alejandro Orozco Sánchez, hombre de radio y experto en salsa, conocido en los medios como Ley Martin, según el cual el cantautor panameño habría sido el causante de que perdiera su casa en la década de los años 80.

Todo se remonta mediados de los 80, cuando el periodista barranquillero concertó una gira con el popular intérprete de El Cantante, que consistía en tres presentaciones en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

El solo anuncio causó una enorme expectativa entre los salseros y fanáticos del denominado Poeta de la Salsa, que para ese momento hacía historia con su álbum Buscando América, que contenía clásicos como Decisiones y El padre Antonio y el monaguillo Andrés.

De acuerdo con el relato de Ley Martin, el acuerdo de la gira por las tres ciudades se logró luego de que el periodista visitara a la estrella de la Fania All Stars en su apartamento de Nueva York. En total, asegura el colombiano, el valor de cada presentación se pactó por 5 mil dólares, por lo que el negocio en total saldría por 15.000 dólares.

Pero, pese a que el negocio parecía no tener marcha atrás, el músico panameño canceló a última hora los conciertos, por lo que —según el periodista— las pérdidas fueron millonarias y el hombre de radio asegura que se vio en la obligación de hipotecar su casa para responder económicamente.

La defensa de Blades

En pocas horas, Rubén Blades acudió a sus redes sociales para desmentir al periodista colombiano y sostuvo que “son muchas las mentiras”, en alusión a las declaraciones entregadas por Martin.

Según la versión de Blades, los hechos ocurrieron en 1984, cuando David Maldonado, agente y promotor de shows, fue contactado en New York por Martín Alejandro Orozco —nombre de pila del periodista— para contratar a Blades junto Seis del Solar, la banda que fundó el panameño cuando se lanzó como solista.

De acuerdo con Blades, “a pesar de que repetidamente solicitamos que se nos enviaran las visas de trabajo acordadas con el contratante jamás las envió, alegando todo tipo de excusas”, contó el artista.

Y agregó que, pese a todo, Blades y su orquesta viajaron a Colombia y estando en Bogotá, en horas de la madrugada, varios hombres a nombre de Ley Martin arribaron al lugar con una solicitud que cambiaba los términos en que se había pactado la negociación en Estados Unidos.

Daré respuesta con pruebas.

Todo lo que aquí digo lo probare y mostraré que mi ídolo miente #rayerohonrado pic.twitter.com/Fr5xCFNMWh — Ley Martin Orozco (@leymartinorozco) December 29, 2022

“A las dos o tres de la madrugada el promotor nuestro, de New York, David Maldonado, me llamó a mi habitación y nervioso me pidió que fuera a verlo a su cuarto. Pregunté ¿para qué? y me dijo que tenía a unas personas con él que decían ser socios del señor Ley Martin y que por favor bajara rápidamente”, relató Blades.

Sostuvo que cuando ingresó a la habitación del promotor Maldonado, este visiblemente preocupado, le indicó que estas otras personas que antes no habían visto jamás afirmaban que el señor Ley Martin les había prometido dos shows adicionales, por lo que Seis del Solar debía tocar gratis.

“Uno de los dos individuos tenía todos nuestros pasaportes consigo (se los habíamos dado a los que nos recogieron en el aeropuerto cuando llegamos, para que nos dieran la visa de trabajo que no habían enviado a New York, como había sido inicialmente acordado). Cuando les respondí que nosotros solo íbamos a cumplir con lo contratado, tres shows y no cinco, el señor con los pasaportes le dijo a uno de los que nos habían recogido en el aeropuerto que si no tocábamos esos shows gratis, él no nos daría la visa de trabajo”, cuenta Blades.

Tras este hecho Blades y su equipo se pusieron en contacto con la embajada de Panamá y reportaron lo ocurrido por lo que pudieron abandonar el país.

Blades, enfático, aclaró que: “El dinero que el señor Ley Martin presentó como pago por las presentaciones que no fueron celebradas lo perdió con la agencia con la que negoció, por quebrar y violar las condiciones de trabajo contempladas en ese contrato”.

Rubén Blades, salsero panameño (Photo by Johnny Louis/Getty Images) - Foto: Getty Images

Nuevas pruebas

Este miércoles, el panameño siguió insistiendo en su inocencia. Y en sus redes sociales, que suman millones de seguidores, sostuvo que “a raíz de la insistencia de Orozco Sánchez (alias Ley Martin) de continuar mintiendo e inventando excusas para justificar su deshonestidad, comparto un video grabado en 2008 con el testimonio de Ralph Irizarry conversando en cámara conmigo, que debe servir como convincente prueba de las falsedades vertidas en diciembre de 2022 por el convicto estafador Ley Martin, sobre un supuesto comentario de Ralph hecho a él para explicar por nos fuimos de Colombia sin tocar”.

Como se recordará, Irizarry fue un percusionista y músico estadounidense, ganador de un premio Grammy Latino por el disco Todos Vuelven Live, justamente con la agrupación Seis del Solar, y quien según Martin podría dar fe de lo ocurrido con Blades.

Pero, en el video difundido este miércoles por el panameño —titulado Desenmascarando al farsante—, Blades cuestiona por qué Martin esperó solo hasta la muerte del percusionista, quien falleció en septiembre de 2021, luego de un año de convalecencia en su casa de New Jersey, para poner su nombre como la persona que supuestamente “le habría contado la verdad” de lo sucedido.

Y esa verdad, dice Martin, es que Blades incumplió los conciertos porque el lunes siguiente al fin de semana de presentaciones, “Blades estaba citado a las 10 de la mañana en una corte de Nueva York para rescatar Plástico, Pedro Navaja”, y otras canciones que ‘tenía’ a su nombre la Fania, lo que el cantante niega tajantemente.

En esta publicación, Blades no ahorró palabras para descalificar al barranquillero, a quien llama “estafador”: “Que a estas alturas de mi vida me vea obligado a tener que defenderme de las acusaciones hechas por una persona hallada culpable de peculado y de estafa agravada, condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito; ratificado por la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla y con el visto bueno de la Corte Suprema, es un signo de los tiempos y de cómo hoy la verdad es hecha mentira y viceversa”.

Ojalá miren donde yo sostengo que me robó y puedo probar . Esperando la demanda y saldrá condenado @Chris_Montz @leonard77537 https://t.co/O09DnrqUhZ — Ley Martin Orozco (@leymartinorozco) December 29, 2022

En opinión de Blades, “pretender razonar con una persona en estado de ebriedad es tarea inútil. Igual resulta el responder a personas mitómanas. Orozco Sánchez me luce como un sujeto que padece de esa condición, alguien que presenta un claro cuadro de enajenación mental, y aunque ese pueda ser el caso, sus febriles declaraciones me obligan a responderle, por la necesidad de explicar la verdad ante cualquier persona desprevenida o con dudas y para defender mi reputación y nombre”.

El panameño reitera, en esta publicación, su afecto “por el público de Colombia, mi agradecimiento por su cariño y apoyo a nuestro trabajo, a la música de salsa y a mi persona. Tengan la seguridad de que me consta que personajes como Ley Martin no representan, ni al pueblo de Colombia, ni a la enorme cantidad de aficionados que mantienen a nuestra música viva, en ese extraordinario país”.