Sale a la luz prueba reina que expone si Marbelle terminó su relación con Sebastián Salazar; dejaron a la vista inesperado detalle

Marbelle se convirtió en una de las artistas más polémicas de las plataformas digitales y la industria musical, debido a sus opiniones políticas y sociales en contra del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. La colombiana no dudó en plasmar sus pensamientos, llegando a tirar fuertes vainazos y pullas contra quienes están en el poder del país.

La cantante, además de su potente voz y particular estilo, se robó las miradas de más de uno con el tipo de trinos que realizó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde suele recibir críticas y comentarios negativos de los usuarios. La vallecaucana no se guardó la posición sobre varios temas que surgían en estos escenarios, ganándose en más de una ocasión un lugar en las tendencias de estas aplicaciones.

No obstante, más allá de su enfoque político, Marbelle llamó la atención de los curiosos con una serie de detalles que se fueron revelando sobre su vida sentimental. La celebridad evitó, a toda costa, que se filtrara información acerca de su familia, sus proyectos y su relación amorosa con Sebastián Salazar, con quien sostiene una historia desde hace bastante tiempo.

La cantante hizo una publicación muy particular. | Foto: Instagram @marbelle.oficial

Sin embargo, en los últimos meses, la intérprete de Collar de perlas llamó la atención con una serie de noticias que salieron a la luz sobre su intimidad, las cuales involucraban rumores sobre una posible ruptura amorosa con el deportista. La cantante no escapó de las especulaciones, que señalaban que este vínculo había llegado a su fin.

Marbelle no se pronunció al respecto y conservó el silencio sobre la situación, esquivando las constantes preguntas que recibía a través de redes sociales . La celebridad conservó su reserva y no dio paso para que ninguna persona se metiera en asuntos de su corazón.

No obstante, recientemente, se logró hallar una prueba reina que destapó la verdad de esta unión, dejando a la vista cómo se encontraban y si era verdad que todo había acabado. Este contenido fue clave para descubrir qué había detrás de su ausencia de plataformas digitales, donde solían subir algunos post.

Marbelle expuso si sigue con Sebastián Salazar

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, dijo en el programa.