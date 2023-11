¿Se acabó el stand up comedy de Alejandro Riaño?: el humorista aclara todo

El humorista Alejandro Riaño, anunció en unos de sus más recientes shows que su stand up comedy tendrá un cambio de locación, por aparentes problemas con el teatro en el que se veía presentando.

“Hoy es una fecha que he venido escogiendo para terminar el show en este espacio que hoy abandono y me voy para otro lugar [...] Vamos a estar en otro teatro a partir del 10 de noviembre, una fecha muy importante, que ni siquiera me había dado cuenta, porque es el día en el que se muere mi papá y es el día también en que nace mi mamá, y por cosas de la vida empiezo este proyecto completamente renovado en el Astor Plaza”, reveló el humorista.