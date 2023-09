¿Para Alejandro Riaño o su nuevo novio? Mari Manotas envió indirecta con canción de Karol G

Mari Manotas y Alejandro Riaño terminaron su relación

Aunque en su momento Mari aseguró que no terminaron por nada grave, simplemente iban en direcciones contrarias, para octubre del mismo año los dos empezaron a presumir en sus redes sociales a quienes serían sus nuevas parejas, pues mostraban tanto en historias de Instagram como en videos de TikTok momentos especiales sin revelar el rostro de quienes serían sus nuevos amores.

Mari Manotas habría lanzado indirecta para Alejandro Riaño

Como bien es conocido, a través de TikTok cada cierto tiempo salen nuevos trends como bailes, preguntas y respuestas, o filtros que utilizan las personas, por esta razón hace poco se estrenó en la plataforma un filtro en honor a la cantante colombiana Karol G y su nueva canción Mi ex tenía razón, en la que al azar salen tres razones en las que supuestamente el ex de cada persona que use el filtro, tenía razón.