Se conoció la razón por la que Amaia Montero estuvo en una clínica de reposo

El pasado 14 de octubre, Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, publicó una foto que dio mucho de qué hablar. En la imagen se vio a la artista española con un rostro demacrado y desgastado, pero sin duda lo que más preocupó fue el mensaje que dejó para acompañar la foto, aunque luego lo hubiera borrado: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Luego se conoció que la artista española había sido internada en una clínica de Navarra, en la que habría permanecido alrededor de un mes.

Ahora, transcurridos casi dos meses, el portal español ¡Hola! reveló las supuestas razones por las que Montero estuvo internada en una clínica de reposo.

La cantante española Amaia Montero. - Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: amaiamonterooficial

De acuerdo con ese portal, la cantante estaba trabajando en un proyecto discográfico para 2023 cuando sufrió “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad”.

Por lo tanto, los médicos le habrían recomendado a Montero mucho reposo y desconexión de internet.

“Aunque tanto ella como su familia han preferido permanecer herméticos en estos difíciles momentos, ¡Hola! ha podido averiguar el verdadero motivo de su ingreso, un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023″, indicaron puntualmente desde ese portal español.

En días pasados, Idoia, hermana de Amaia, decidió romper el silencio y referirse a la situación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

En aquel momento, Idoia habló con el reportero español Álex Álvarez en el programa Espejo público, del canal Antena 3. Allí, la hermana de Amaia Montero dijo que la artista, efectivamente, no estaba atravesando por un buen momento en su vida.

Al ser consultada respecto a si Amaia estaba atravesando problemas de salud mental, Idoia inmediatamente dijo que ella no era la representante de su familiar para tocar ese tema.

También manifestó que, más adelante, sería la misma exvocalista de La Oreja de Van Gogh quien debía comentarles a sus seguidores aquello que le estaba aconteciendo.

Más de una generación se vio influenciada por Amaia Montero y sus canciones mientras estaba en la icónica banda La Oreja de Van Gogh. Muchos recuerdan temas musicales como ‘Rosas’, ‘20 de enero’, ‘Mariposa’, ‘Vestido azul’, ‘La playa’ y ‘Cuídate’.

Sin embargo, sin mucha polémica de por medio, en 2007 la cantante española anunció que se retiraba de la banda que fue su hogar y cuna de éxitos durante casi una década, para emprender una carrera musical como solista.

Luego de esto, y sin resentimientos aparentes, La Oreja de Van Gogh anunció que ya tenían una nueva cantante. Montero ha conseguido reconocimientos estando como solista, pero en las últimas semanas su aspecto ha preocupado a muchos en el mundo.

Amaia Montero, a sus 46 años, se dedicaba a escribir y cantar canciones que llegan a millones de audiencias en el mundo.

Vale destacar que además de la fotografía que Amaia publicó el pasado 14 de octubre en Instagram, la cantante ha dejado fragmentos de algunas canciones, cuyas letras hablan de fuertes desilusiones y de la pérdida del valor de la vida.