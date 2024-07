Se destapó motivo por el que César Luis Freydell, interpretado por Javier Gómez, no está en ‘Pedro, el escamoso 2′

Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca sorprendió a los fanáticos con su estreno, que se llevó a cabo el pasado 16 de julio por el Canal Caracol. El regreso sorprendió a los amantes de la historia dirigida por Juan Carlos Villamizar, porque no se pensaba que ese particular personaje regresara.

Ahora, Gómez fue consultado por sus fanáticos sobre las razones por las que su personaje no fue incluido. El argentino no dudó en romper el silencio y comentó que no fue convocado, lo que desmotivador. Aunque no profundizó, fue contundente en que la producción no metió a César Luis para este regreso.