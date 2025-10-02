Se filtra quién sería la próxima eliminada del ‘Desafío siglo XXI’

En el Desafío siglo XXI, los integrantes de los equipos Gamma, Alpha y Omega han demostrado sus habilidades en las diferentes pistas y, aunque han hecho lo posible para ganar, solo dos grupos destacaron en esta etapa por las victorias obtenidas.

El equipo rosado fue el ganador en la primera prueba del ciclo, por lo que tuvieron la oportunidad de enviar el chaleco y fue Valentina, de Alpha, quien lo recibió. La llegada de Camilo no los tomó por sorpresa, pues para ese punto tenían el ‘acuerdo’ de turnar el chaleco y los castigos.

Sin embargo, en el siguiente reto se generó una discusión cuando la deportista de Gamma llegó a Omega y, aunque fue Myrian quien se lo puso, Katiuska afirmó que habían incumplido la palabra: “Rosa, que pena que te interrumpa, pero nosotros le preguntamos a Zambrano, el día de muerte, porque nosotros somos personas serias”.

La situación generó un ambiente tenso entre ambos equipos y cuando el grupo naranja volvió a ganar, no dudaron en mandar nuevamente el chaleco para que Katiuska quedará como sentenciada, y así hacer que se enfrente a eliminación.

La barranquillera se apartó y se recostó en su cama, asegurando que no le afectaba la decisión que tomó el otro equipo, sino el tono con el que un compañero le había hablado.

Rata, al ver a su compañera en esa actitud, al día siguiente hizo una especie de ‘ritual’ para que ganaran y funcionó, pues el cuarto chaleco de esta etapa la recibió Grecia. Y así, mandarles el castigo ‘gravedad cero’, que consistió en no dejar caer un globo durante 15 minutos cada que sonará la alarma.

¿Quién será la próxima eliminada de la competencia?

En el capítulo del 2 de octubre se enfrentarán Valentina, Grecia, Katiukska, Miryan, quienes recibieron los chalecos durante el ciclo, y Manuela, quien tuvo que ponérselo al no lograr cumplir con la tarea de llevar a su equipo a ‘playa baja’.

Según lo que circula en redes, hay un video de Deivid que desmentiría que la eliminada sería Grecia y, en realidad, sería Miryan, de Gamma: “Déjenme decirles que hay Grecia para rato”.

La información fue compartida en un perfil de Instagram y generó todo tipo de comentarios, algunos demostraron estar de acuerdo y otros mencionaron el nombre de quién, en su opinión, debería salir.