“Se me empezó a caer el pelo”: Kristina Lilley habló de su duro proceso contra el cáncer

Hace unos días, la actriz de ‘Pasión de gavilanes 1 y 2′, Kristina Lilley, le hizo una fuerte revelación a sus seguidores en las redes sociales. La mujer, que interpretó a Gabriela Acevedo de Elizondo, fue diagnosticada con cáncer de mama nuevamente, por lo que tendría que someterse a tratamientos contra la enfermedad, específicamente quimioterapias.

A pesar de las adversidades que ha tenido que enfrentar por cuenta de su salud, ella dijo que afrontaría todo con la mejor energía, convirtiéndose así en un ejemplo para aquellas personas que en algún momento de su vida deben lidiar con esta enfermedad.

Kristina Lilley es una de las actrices más queridas en América latina. - Foto: Instagram

La actriz colombo-estadounidense trata de mantener a sus seguidores al tanto de su tratamiento. Ella es muy activa en sus redes sociales y es a través de este medio que le ha detallado a sus fans los pormenores del proceso. De hecho, la semana pasada aseguró que estaba un poco asustada por tener que volver a practicarse este tipo de procedimientos, pero reincidió en que no había que perder la fe.

“Mi despertar de hoy es compartir con ustedes que una de las razones por las que me corté el pelo y es que hoy empiezo quimioterapia. Esta es mi primera sesión. (Estoy) ansiosa, obviamente un poco asustada y, bueno, esperando obviamente que va a pasar y como se van dando las cosas. Gracias por sus mensajes tan bonitos y gracias por acompañarme”, fueron las palabras que usó la actriz, en ese momento, refiriéndose a su cambio de look. Uno de los efectos adversos de la quimioterapia es la caída del cabello, por ello muchas personas optan por cortar su cabello hasta quedar rapadas.

Hablando precisamente de ello, la actriz ya está empezando a sentir los efectos adversos del tratamiento y le contó a sus seguidores la situación por la que está pasando en la actualidad.

“Se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastante complejas, tristes, muy triste, perder el pelo es muy duro, pero bueno ahí voy. Gracias por sus mensajes son tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, fueron las palabras que expresó la actriz en un corto video en sus redes sociales.

De inmediato, varios de sus amigos y colegas le enviaron mensajes de respaldo en sus redes sociales. Una de ellas fue Lorena Meritano, quien también pasó por un tratamiento contra el cáncer. “Todo mi amor. Gracias a vos y a Dios por tu vida que será muy larga”, y aprovechó, desde su experiencia para darle un consejo. “Te adoro. Pásate la máquina, es lo mejor, la sensación de caída del pelo es fea. Ya te pasas la máquina y apenas termines el tratamiento comienza a crecer. Te verás hermosa porque lo sos por dentro y por fuera. Te quiero un montón”.

La actriz también pasó por un proceso de cáncer. - Foto: Twitter.com

Danna García le dedicó emotivo mensaje a Kristina Lilley tras confesar que tiene cáncer

Kristina Lilley, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, reiteró que su estado de salud es bueno y que espera que todo salga bien. Tras este sorpresivo anuncio, la artista recibió mensajes de apoyo de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las últimas en pronunciarse fue Danna García.

La antioqueña, quien fue una de sus compañeras de set en Pasión de gavilanes, le dedicó un sentido mensaje a la colombo-estadounidense y aseguró que le encanta saber que se encuentra bien.

“Kris, te abrazo desde la distancia. Quería decirte que me encanta ver tus despertares. Te mando mucho amor y abrazos, besos a las niñas”, le escribió García a la experimentada actriz en la publicación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Danna García y Kristina Lilley actuaron juntas en 'Pasión de gavilanes' - Foto: Getty/Instagram: Kristina Lilley

La colombo-estadounidense también les compartió una pequeña reflexión a todas las mujeres que la siguen para que entiendan la importancia de hacerse el autoexamen y cuidarse con respecto a esta dura enfermedad.