“Se me fue la mano”: El lujoso regalo con el que Jhon Álex Castaño sorprendió a su hija

Jhon Álex Castaño, también conocido como el Rey del Chupe, es uno de los artistas de música popular más conocidos en Colombia. El risaraldense suma más de 1,4 millones de seguidores en Instagram y constantemente publica contenidos relacionados con su carrera musical, estilo de vida y familia.

En una reciente publicación en la mencionada red social, Castaño compartió algunas imágenes de lo que fue la celebración de cumpleaños de su hija Luna. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue el lujoso regalo que preparó para la pequeña.

“Les cuento que todo el día estuvimos esperando el regalo de Luna. Estoy más asustado yo, porque yo de esto no sé nada y lo veo muy grande. No fuimos capaces de bajarlo en la casa, nos tocó venirnos por acá a una obra en un barrio vecino a bajarlo. Yo quería un juguete para ella pero como que se me fue la mano”, comentó el artista en el video.

El regalo, como era de esperarse, dejó con la boca abierta a su hija Luna, quien no ocultó su felicidad ante el detalle. Y no es para menos, pues se trató de un buggy, carro que en Colombia se cotiza desde los 20 millones de pesos.

La publicación acumula más de 17.000 ‘me gusta’ y ha recibido todo tipo de comentarios. Mientras que algunos critican diciendo que no era un regalo adecuado para una niña de su edad, otros celebran el generoso gesto que tuvo el Rey del Chupe con su pequeña Luna.

“Regalo pa’ él será, eso no pega para una niña, menos de esa edad”, dice uno de los comentarios. “Obvio, y además la niña crece. Me parece divino ese regalo. Se lo merece. Son las bendiciones que el papá recibe de Dios”, le respondieron.

“Lo importante es ese gran amor que les tienes y todos esos momentos que puedes compartir con ellas, pero creo que sí se te fue la mano, pero bueno, muchísimas felicidades”; “Un carrito, qué bella. Dios y los ángeles iluminen su camino siempre”; “Más que lo material es el amor que le das a tu niñas lo que te hace TAN ESPECIAL”, dicen otros de los comentarios destacados.

“No puedo beber en años, pero me estoy aliviando”

Jhon Álex Castaño se sometió a una cirugía hace varios años para marcar su abdomen, sin embargo, los resultados no prosperaron debido a que no acompañó el proceso con los cuidados recomendados.

A principios de mayo, el intérprete de ´El picaflor´ volvió a ser noticia luego de compartir unos videos en sus redes sociales en las que muestra su estado físico actual. Así mismo, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al asegurar que se está aliviando, luego de haber atravesado por algunos problemas de salud.

“Familia, buenos días. Estoy muy feliz, como he venido chicaneando, hablando y hablando. Me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando que es lo importante, gloria a Dios”, destacó el músico.

Posando en el gimnasio, Jhon Álex Castaño se quitó su camiseta para mostrar su figura, la cual muestra algunos rastros de la codiciada “chocolatina” en su abdomen, sin embargo, sin estar totalmente tonificada. El músico se mostró motivado para recuperar su forma y esforzarse por conseguir un mejor estado físico.

“Me marcaron hace seis años, la cirugía se perdió. ¿Quién se reta conmigo?, ¿quién se me va a pegar?, a volver a recuperar el cuerpo chimba, a ponerme bacano. Guarden todo este sobrante que vamos a recuperarnos”, enfatizó el artista a sus seguidores en redes sociales.

En mayo de 2021, el Rey del Chupe compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde lucía con orgullo su físico, acompañando la publicación con el siguiente mensaje: “No es una imagen para presumir ni para seducir a nadie, solo quiero darle ánimo a muchas personas que quieren un cambio en su vida, en su cuerpo y en su salud. Pronto les contaré cómo lo he logrado, respondo preguntas”.

“Hmmm!!! Entréname a mi esposo, por favor”; “¿eso es cirugía o ejercicio?”; “pon una del antes y del después”, dicen algunos de los comentarios destacados.