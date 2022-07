“Se me va a explotar el corazón”: J Balvin reacciona a la primera palabra de su hijo, Río

J Balvin ha sido protagonista de una larga lista de polémicas en medios internacionales y las plataformas digitales, debido a las declaraciones que suele dar en sus cuentas personales. El cantante ha sido blanco de ataques de otros artistas, quienes lanzan fuertes juicios sobre su trabajo y la fama que adquirió el colombiano con el tiempo.

El paisa, que tuvo un enfrentamiento con Christian Nodal por bromas, se ha robado las miradas de los curiosos de estos escenarios digitales con una serie de publicaciones en las que muestra su rol como padre.

El intérprete de Sigo extrañándote suele evidenciar los momentos que disfruta de su bebé, a quien le dedicó un sentido mensaje por elegirlo como progenitor.

Recientemente, el representante del género urbano despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para publicar un inesperado video en el que contaba un momento importante en la vida de su primogénito. El colombiano demostró emocionado, asegurando que “se le iba a explotar el corazón”.

De acuerdo con lo registrado en el clip, el artista de reguetón, que días atrás contó si había una diferencia con José Osorio, se grabó en modo selfi para plasmar la reacción genuina que tenía al ver un pequeño fragmento que le envió su pareja sentimental, Valentina Ferrer, de la primera palabra que dijo Río.

J Balvin afirmó que estaba muy feliz al ver que su hijo había dicho “papá” como primera palabra, pero que lo ponía emotivo no haber podido estar de forma presencial para apreciar esto junto a su novia. El paisa hace una expresión de nostalgia, contando lo que llevaba por dentro.

“Mi hijo acaba de decir ‘papá', mi hijo me acaba de decir ‘papá'. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, señaló el intérprete de Colores.

Según se puede ver en otro clip, Valentina Ferrer está grabando a su pequeño niño, el cual está gateando, vestido de blanco, por la sala del lugar donde se encuentran. La exreina de belleza le dice a Río que repita “papá”, logrando captar el momento exacto.

“Baby, papá”, menciona la celebridad argentina, para luego escuchar el niño decir la palabra.

Ante este contenido que fue replicado por una cuenta de chismes de la red social, varias personas aprovecharon para elogiar al cantante, aplaudiendo este emotivo momento que logró grabar la latina. Muchos afirmaron que solo aquellos que eran padres podían entender lo que se sentía escuchar estas palabras de la boca de un bebé.

“Solo los que son papás entenderán su felicidad”, “Hermosos esos papás que están presentes”, “Eso es hermoso”, “Hermoso momento que vivieron”, “Muy tierno como lo dice”, entre otras reacciones en la publicación.

J Balvin y su ambiciosa idea en Medellín

Días atrás, el cantante de música urbana, que comentó qué opinaba sobre Feid, concedió una entrevista a un medio, donde reveló los planes a futuro que tenía con su carrera artística.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un diálogo que sostuvo el intérprete de Blanco con el periódico El Colombiano, su nueva meta es lograr marcar un hito en la historia de la industria musical del país con una idea que lleva en mente. La celebridad aseguró que su interés iba más allá de su carrera como artista, pues quería dejar huella en la memoria de miles de personas.

En la conversación con el medio, J Balvin mencionó que desea hacer algo que ninguno de sus colegas y amigos del género urbano ha podido hacer hasta el momento en Medellín. El cantante desea poder llenar tres veces seguidas el estadio Atanasio Girardot, el cual ha sido el escenario para que lleve a cabo sus presentaciones anteriormente.