“Gracias por elegirme”: J Balvin dedicó emotivo video a su hijo Río por su cumpleaños

J Balvin y Valentina Ferrer se han convertido en una de las parejas de la farándula internacional que más ha captado la atención de millones de personas, debido a la reservada y distante relación que tienen con los medios. Los famosos se mantienen fuera del foco de las cámaras y los paparazzi, quienes suelen estar al pendiente de lo ocurre en su vida personal.

Recientemente, la argentina y el colombiano acapararon las miradas de sus fieles seguidores en redes sociales luego de realizar una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales, donde expresaban la felicidad que tenían de celebrar el primer año de vida de su primogénito, Río.

La pareja de celebridades, exactamente el 27 de junio de 2021, le dio la bienvenida a su bebé, fruto de su amor y vínculo sentimental. Ambos padres primerizos mantuvieron la noticia en secreto hasta que llegó el momento de recibir al pequeño, el cual ha logrado conquistar los elogios de más de un curioso.

Valentina Ferrer y J Balvin durante la 61.ª Entrega Anual del GRAMMY. - Foto: Getty Images for The Recording A

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de post en Instagram, la modelo y el cantante urbano llevaron a cabo el festejo de cumpleaños en Argentina, donde Río pudo compartir con su familia y algunos conocidos.

J Balvin, que recientemente recibió indirectazos de Nodal durante un concierto, aprovechó un espacio para subir un emotivo video en el cual le agradece al pequeño niño por haberlo elegido como su padre, detallando lo importante que ha sido para él esta experiencia.

El paisa conmovió a sus fans con el clip en el que recopiló algunos fragmentos junto a su bebé, donde le da besos, lo alza y le dedica bastante tiempo de descanso.

Este contenido despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red social, ya que el artista colombiano quiso ambientar y acompañar las imágenes con el tema ‘Querido Río’, una creación que escribió cuando el bebé nació.

“Querido Río, llegaste en el momento debido, aún no estás en mis brazos, pero ya te siento mío. La tempestad se llevó todo y solo me dejó frío (…) Siempre tendrás a un consejero. Si de tus sueños no me excluyes. Quiero ser tu mejor amigo. El que siempre estará contigo”, se puede escuchar en la canción.

De igual manera, en el pie de foto de la publicación se puede leer un corto mensaje en el que le expresa a Río el amor que siente y la felicidad que ha causado en su presente: “Eres lo mejor que me ha pasado, GRACIAS por elegirme. Feliz primer año de vida Río”.

No obstante, en medio del día especial, Ferrer utilizó su perfil de la plataforma digital para publicar un tierno video en el que homenajeaba la llegada de su hijo a su vida.

En el clip se detalla una serie de fotos e imágenes en las que se puede ver todo el proceso de embarazo que vivió Valentina Ferrer antes de dar a luz a su hijo. La argentina aparece luciendo el crecimiento de su vientre, además de las ecografías que se realizaba para monitorear al bebé.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Lo mejor que me pasó en la vida”, escribió la celebridad latina en el pie de foto del post, donde más de uno expresó lo “hermosa” que se vio en toda esta experiencia de gestación.

La modelo también utilizó esta amorosa canción para acompañar su publicación, marcando una huella importante en la vida de su hijo.

La pareja subió algunas historias a sus cuentas personales, mostrando los momentos tiernos que vivieron con el bebé durante la reunión por sus cumpleaños. Valentina captó el momento en qué el Río recibió algunos regalos y los destapó junto a su familia.

J Balvin celebró su primer Día del padre

El cantante colombiano no dudó en aprovechar el Día del padre para expresar que este era la primera fecha especial desde que llegó Río a su vida, expresando la felicidad que llevaba por dentro al tener a su hijo.

El paisa compartió una serie de fotos de las situaciones que ha disfrutado con su primogénito, en las que se le podía ver durmiendo con él, jugando, yendo de compras y teniendo gestos cariñosos.