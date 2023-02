Shakira celebró su cumpleaños 46, en medio del éxito alcanzado por sus canciones en todas las plataformas

Shakira llegó a sus 46 años el pasado 2 de febrero consolidada como una de las estrellas más importantes de la escena mundial de la música. Son casi tres décadas de carrera artística, más de 60 millones de discos vendidos y numerosos premios, entre ellos dos Grammy, ocho Latin Grammy y varios World Music Awards y Billboard, por nombrar solo algunos.

Y a pesar del difícil momento personal que supuso su separación con Gerard Piqué, en los últimos seis meses la colombiana ha vuelto a ser el foco de atención de los reflectores con una seguidilla de éxitos en todas las plataformas: Te felicito, con Rauw Alejandro; Monotonía, con Ozuna, y la Music Sessions Vol. 53, que grabó en colaboración con el productor argentino Bizarrap, que ya suma más de 120 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora, sus fans están a la espera de la nueva canción que lanzará junto con una de las voces más importantes del reguetón: Karol G. Desde ya promete ser otra colaboración con más dardos envenenados para Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Cartas de despecho

La princesa dio la polémica entrevista a Panorama, programa de la BBC, en el que pronunció la conocida frase de que en su matrimonio con el príncipe Carlos eran tres y que, por tanto, “estaba un poco superpoblado”. - Foto: getty images

Cartas y tarjetas de Lady Di que han permanecido ocultas por más de 25 años saldrán a subasta este 16 de febrero por cuenta de Susie y Tarek Kassem, una pareja cercana a la princesa de Gales, a quienes ella les confiaba sus más profundas depresiones por cuenta del divorcio que afrontó con el ahora rey Carlos III.

“La propiedad de estos conmovedores documentos es una responsabilidad que los Kassem no quieren traspasar a sus hijos o nietos”, señala la casa de subastas Lay’s Auctioneers. “Han decidido vender las cartas y utilizar las ganancias de la venta para apoyar algunas de las organizaciones benéficas con las que colaboraban Susie y Diana”, agrega.

Como se recordará, en diciembre de 1992, el entonces primer ministro, John Major, anunció la separación ante la Cámara de los Comunes. Tres años más tarde, la princesa concedió la polémica entrevista a Panorama, programa de la BBC, en el que pronunció la conocida frase de que en su matrimonio con el príncipe Carlos eran tres y que, por tanto, “estaba un poco superpoblado”.

La fórmula de Maluma

El estreno, (de la canción de Maluma y Marc Anthony) que tiene detrás a Sergio George, uno de los más grandes productores de este género. - Foto: getty images

Maluma y el cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony presentaron esta semana su reciente colaboración, La fórmula, en la que de nuevo le cantan al amor a ritmo de salsa. La canción llega después del éxito de Felices los 4, que sigue sumando millones de reproducciones en YouTube y les permitió a los dos reconocidos artistas llevar con éxito a la salsa una canción del género urbano.

El estreno, que tiene detrás a Sergio George, uno de los más grandes productores de este género, llega después de que se conociera que el cantante paisa forma parte de la más reciente colección primavera-verano 2023 de la marca Hugo Boss.

El paisa, además, recibió varias nominaciones al Premio Lo Nuestro 2023, entre las cuales se incluyen: artista pop masculino del año, canción del año, canción banda del año-regional mexicano y la mezcla perfecta del año. Igualmente, está nominado al mejor álbum urbano en los Grammy 2023, que se entregan este domingo.

Una mamá orgullosa

El joven, de 24 años, es hijo de Betancur con su primer esposo, el publicista Juan Carlos Villegas, y, al hacer pública su orientación sexual en un video de TikTok. - Foto: @instagram paulaandreabetancourt

En agosto de 2022, Mateo Villegas, hijo mayor de Paula Andrea Betancur, la ex señorita Colombia y virreina universal, reveló en sus redes sociales que era gay.

Y hace pocos días, justo cuando Mateo recibió su título profesional como médico veterinario zootecnista, su mamá aprovechó para demostrar el inmenso orgullo que siente: “Amor, educarte no ha sido tarea fácil, pero ha sido una experiencia maravillosa mirando los resultados. Hoy terminas una primera etapa de tu vida, una etapa que con aciertos (muchos) y errores (pocos) han formado y delimitado tu carácter, han fundado los principios que harán de ti un hombre de bien. Eres el dueño de tu destino y de tu futuro, soy consciente de que tus alas se abrirán y en algún momento querrás volar solo”, escribió Paula Andrea en Instagram.

El joven, de 24 años, es hijo de Betancur con su primer esposo, el publicista Juan Carlos Villegas, y, al hacer pública su orientación sexual en un video de TikTok, Mateo argumentó que, aun cuando su tendencia sexual era evidente, su mamá nunca se dio cuenta y él mismo fue el encargado de contarle la verdad.

¡Fuerza, Kristina!

Kristina Lilley actriz, quien dio vida a la recordada Gabriela de Elizondo en Pasión de gavilanes - Foto: getty images

Hace unos días, Kristina Lilley, actriz de Pasión de gavilanes, confesó en redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama nuevamente, por lo que tendrá que someterse a quimioterapias. “Me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, afirmó.

La actriz les contó a sus seguidores que afrontará esta nueva prueba de la vida con la mejor energía, aunque estaba un poco asustada por tener que volver a enfrentarse a este tipo de procedimientos.

“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas, y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero, bueno, ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, escribió la actriz, quien dio vida a la recordada Gabriela de Elizondo en Pasión de gavilanes, cuya segunda temporada no fue tan exitosa como la primera.

Rebelde, en Colombia

Soy Rebelde World Tour ha despertado tal interés que en menos de dos horas la agrupación vendió más de 800.000 entradas para los diferentes conciertos que ofrecerá en Estados Unidos, México y Brasil. - Foto: getty images

Desde que se conocieron las fechas para los conciertos de la gira Soy Rebelde World Tour, los fans de la agrupación mexicana celebraron el regreso de una de las bandas más famosas de la historia. Pero fue una felicidad a medias, pues la gira dejó por fuera varios países de América Latina y España.

Según se conoció, tanto Daniel Quintero, alcalde de Medellín, como la reguetonera Karol G, amiga cercana de Anahí Puente (Mía Colucci), unieron sus esfuerzos para lograr que la popular agrupación incluyera a la capital antioqueña para próximas fechas. Las posibles presentaciones de RBD en Medellín serían el 11 y 12 de noviembre de este año.

Soy Rebelde World Tour ha despertado tal interés que en menos de dos horas la agrupación vendió más de 800.000 entradas para los diferentes conciertos que ofrecerá en Estados Unidos, México y Brasil.