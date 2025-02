Shakira deslumbró en su segunda fecha en la ciudad de Barranquilla: “Es un sueño hecho realidad”

Barranquilla fue testigo de una noche inolvidable con la segunda fecha del concierto de Shakira en su ciudad natal, tras casi 20 años sin presentarse en su tierra. El concierto, que formó parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran , tuvo lugar el viernes 21 de febrero de 2025 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Más de 46.000 fanáticos se congregaron para disfrutar de un espectáculo que fusionó la música y la esencia de la cultura caribeña.

La barranquillera, quien no realizaba una gira en su ciudad desde hacía 19 años, compartió su emoción por regresar a casa.

“Estoy muy feliz de estar aquí, en casa, en mi casa. Es un sueño hecho realidad cantar entre los míos: mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre, y para ustedes, quienes me vieron crecer y también para aquellos que crecieron conmigo. Gracias, Barranquilla, estoy muy emocionada. No hay nada como cantar en casa, y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Esta noche, mi gente, y siempre, somos uno”, expresó Shakira.