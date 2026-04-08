Shakira destapó la contundente decisión que tomó con sus hijos: “No tienen acceso”

Shakira, una de las cantantes colombianas con mayor éxito a nivel mundial, se volvió viral en las redes sociales, pues en una reciente entrevista para el programa Al cielo con ella, habló de la importante decisión que tomó con respecto a la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

La barranquillera se sinceró en su faceta de madre y dejó claro que, en medio de la sobreexposición mediática, ha optado por protegerlos de una manera que muchos consideran radical, pues ha limitado casi por completo su acceso a la tecnología y a internet.

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Debido a que la artista intenta mantener un perfil bajo con respecto a su familia y especialmente, a sus hijos, decidió que la tecnología y las redes sociales no podían ser protagonistas en sus vidas, teniendo en cuenta la polémica que ha girado alrededor de ellos tras su separación de Gerard Piqué.

“Tienen el tema de la tecnología supercontrolado, no tienen teléfono”, confesó, dejando claro que, a diferencia de muchos niños de su edad, sus hijos no cuentan con dispositivos personales.

Esta es una de las reglas más importantes en la crianza de los hijos de Shakira y Piqué. Foto: Fotos: Liliana Estrada

Shakira también explicó que, aunque sí tienen acceso a una tablet, este está estrictamente regulado. “Tienen un iPad, pero muy controlado, que se los doy un sábado en la mañana, una hora”, detalló.

Este límite, según la cantante, también tiene que ver con la necesidad de evitar la dependencia digital y fomentar otro tipo de intereses en los niños, como el juego, la creatividad y el contacto con la realidad fuera de las pantallas.

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Sin embargo, la restricción va más allá del tiempo frente a dispositivos, ya que la intérprete de Hips Don’t Lie fue enfática en que ha tomado medidas más drásticas respecto al contenido en línea.

“No tienen demasiado acceso a Internet; ya les prohibí YouTube directamente”, afirmó, explicando que esta decisión está alineada con su preocupación por la calidad del contenido al que están expuestos los menores hoy en día.

La cantante resaltó que Milan y Sasha han aprendido a valorar aspectos más simples de la vida. “Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales”, indicó frente a las cámaras.

Finalmente, fue muy directa al revelar una regla clave en la educación de sus hijos: “Ellos saben que tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre, porque ¿para qué?”.

Con estas declaraciones, la artista no solo deja clara su postura frente a la tecnología, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional de los niños en la era digital.