¿Dónde vivía Shakira? La historia de por qué su lugar de residencia derivó en el pago de multimillonario monto para evitar la cárcel

En total, la cantante finalmente ha ingresado más de 22 millones de euros a las arcas públicas. Según sus declaraciones, ha preferido cerrar el caso y poder seguir adelante con su vida, aunque se considera inocente y sus abogados estaban convencidos de tener un caso ganador. No obstante, lo cierto es que no hay ganadores ni perdedores hasta que se dicta sentencia.

¿Dónde vivía Shakira?

El caso de la cantante colombiana se reduce, básicamente, a establecer si su residencia fiscal durante los años 2012, 2013 y 2014 se situaba dentro o fuera de España, lo que determinaría si estaba obligada o no a pagar impuestos como residente.

Shakira acepta tres años de prisión y una multa de 7,3 millones de euros en la Hacienda española. No irá a la cárcel

De este modo, no solo la nacionalidad española es el factor que puede determinar la obligación de contribuir a la Hacienda española, sino también la residencia efectiva en territorio español, aun no teniendo dicha nacionalidad.

Si no se da ninguna de estas circunstancias, tal persona no podrá tener la consideración de residente en España.

Igualdad de obligaciones

Durante el juicio que finalmente no se ha celebrado, la Fiscalía pretendía demostrar que entre los años 2012 y 2014 la cantante sí había residido más de la mitad de cada año en España, donde, además, tenía el domicilio conyugal con su ahora expareja, el exfutbolista Gerard Piqué , y donde tuvo a su primer hijo en 2013 (el segundo nació a principios de 2015, también en España).

Una vez establecido que su residencia habitual estaba en España, Shakira no solo estaría obligada a tributar en el país por el IRPF y el impuesto de patrimonio y por todas sus ganancias y bienes con independencia de donde estuvieran situados. Además, la Hacienda española podría investigar y comprobar sus actividades y negocios, regularizando sus declaraciones ante cualquier sospecha de irregularidades u ocultaciones. Lo mismo que con cualquier otro ciudadano o residente español.

Otros casos conocidos

Se han buscado comparaciones con los casos de Sito Pons y Xabi Alonso, que ganaron sus casos contra Hacienda. El primero porque sí demostró que no residía en España durante los años investigados, de modo que no estaba obligado a tributar aquí. Y el segundo porque no se consideró fraudulento el contrato de cesión de imagen del futbolista a una empresa situada en Madeira cuyos beneficios declaró oportunamente.