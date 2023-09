Shakira le lanza puya venenosa a su exsuegro, el papá de Piqué, en su nueva canción ‘El Jefe’, ¿qué le dijo?

Aunque la colombiana deslumbra con sus trenzas y sus looks vaqueros de corsés de encaje, botas de tacón puntilla y sombrero texano, sin mencionar el conjunto de cuero rojo que ostenta sobre un ejemplar semental; es la letra del sencillo la que está dando mucho de qué hablar, puesto que tiene un mensaje social latente que encaja a la perfección con la situación de muchos migrantes que salen de sus países para llegar a otros y encontrar un panorama de explotación laboral.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, dice dicha parte de la canción que tiene a todo el mundo con la boca abierta y sin respiro alguno.