Shakira soltó adelanto de su nueva bomba junto a Bizarrap; va directo a su corazón roto

Shakira da adelanto de La fuerte, su canción con Bizarrap

La cantante colombiana anunció desde hace semanas el lanzamiento de su nuevo álbum LMYNL: “Las mujeres ya no lloran. (Woman no longer cry) [...] Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”.

¿De qué trata La fuerte, canción de Shakira junto a Bizarrap?